Henry Martín se habría molestado con el Vasco por mandarlo a la tribuna contra Honduras

Javier Aguirre sorprendió a los aficionados luego de mandar a la tribuna a Henry Martín para el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Honduras.

Es bien sabido que, aunque el Vasco haya convocado a 27 futbolistas, solo puede contar con 23 de ellos para duelos oficiales, por lo que el capitán del América fue uno de los cuatro recortados, junto a Ozziel Herrera, Víctor Guzmán y Alexis Gutiérrez.

¿Henry se molestó?

Esta decisión no habría caído nada bien en la Bomba, pues de acuerdo con el periodista de TUDN, Gibrán Araije, este se molestó, hecho que se evidenció cuando arribó al estadio, donde mostró un semblante bastante serio.

“Lo último es que tuve contacto con alguien cercano a Henry Martín y me cuenta que está molesto, Henry se salió muy sorprendido por la noticia, obviamente ‘el Vasco’ Aguirre no le dio ninguna razón y no tendría por qué. No sé si molesto pero sí sorprendido”, mencionó el periodista.

¿Cuál fue el motivo de su ausencia?

Como se mencionó anteriormente, la FIFA permite un máximo de 23 jugadores en la cancha, por lo que Aguirre tuvo que hacer un corte obligatorio.

Entre los 23 futbolistas seleccionados, el Vasco se decantó por tres centros delanteros para este encuentro: Raúl Jiménez, Guillermo Martínez y Ángel Sepúlveda, por lo que es probable que Henry Martín sí sea incluido para el juego de vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Faitelson estalla por decisión del Vasco

Tras darse a conocer la ausencia del capitán del América, David Faitelson calificó como una falta de respeto la decisión de Aguirre.

Muy, pero muy extraño que Henry Martín haya sido descartado por Javier Aguirre para el juego de esta noche… Si no está lesionado, dirán que sí lo está. Llevar al capitán del América a Honduras para mandarlo a la tribuna me parece una falta de respeto de Javier Aguirre”, escribió en su cuenta de X.