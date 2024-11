¡Orgullo mexicano! Ella Bucio conquista su segunda medalla en el Campeonato Mundial de Parkour

La atleta mexicana, Ella Bucio, sigue poniendo en alto la bandera de nuestro país a nivel internacional, esto después de que conquistó la medalla de plata en la segunda edición del Campeonato Mundial de Parkour, que se llevó a cabo en Kitakyushu, Japón.

La oriunda de la Ciudad de México, obtuvo esta distinción en la prueba de estilo libre luego de haber conseguido la segunda mejor marca, gracias a sus resultados en la etapa de clasificación, ya que la final de este modalidad no pudo llevarse a cabo debido a que las condiciones climáticas no lo permitieron.

De este modo, la deportista azteca se colgó la plata al registrar una puntuación de 30.2, por debajo de la china, Chunsong Shang, que obtuvo 33.1 unidades. Audrey Johnson, de Estados Unidos completó el podio con una marca de 27.4.

Es importante mencionar que esta fue la segunda medalla de la deportista de 27 años en dicho campeonato, ya que en la jornada sabatina, conquistó la presea de oro en la prueba de velocidad femenil.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no. Pero al final, si no lo intentas no puedes triunfar. Estoy feliz de haber ganado a pesar de todas esas dudas”, mencionó Ella Bucio al final de la competencia en la que conquistó el oro.

Esta es el quinto metal que obtiene Ella Bucio en el serial de Copas del Mundo de Parkour en el presente año, por lo que acumula dos preseas doradas, una plata y dos bronces.