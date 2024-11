“Le da miedo”: Cuauhtémoc Blanco le canta un tiro a Faitelson y La Volpe en plena transmisión

Cuauhtémoc Blanco protagonizó uno de los momentos más memorables del futbol mexicano cuando propinó un golpe en la cara a David Faitelson en el Estadio Luis Pirata Fuente, en marzo de 2003.

El Cuauh le vuelve a cantar un tiro a Faitelson y hasta a La Volpe

Tras más de 20 años de aquel acontecimiento, el exfutbolista del América sorprendió a propios y extraños y le volvió a cantar un tiro al periodista deportivo en plena transmisión de TUDN.

Fue durante el juego entre México y Honduras en el Estadio Nemesio Diez donde el Divo de Tepito hizo su aparición en el palco de dicha televisora. En ese momento, Andrés Vaca le preguntó qué sentía de volver a tener a Faitelson cerca y su respuesta fue épica.

“Le voy a cantar otro tiro, nada más que no quiere, le da miedo”, mencionó. “La Volpe me defiende esta vez”, contestó el periodista, a lo que el Cuauh respondió: “los dos, no pasa nada”.

Sin embargo, el Bigotón se metió en la conversación y le pidió al exgobernador de Morelos no agrandarse, a lo que este mencionó que no le haría nada por respeto a los mayores.

“Ya no puedo, ya no puedo. Hay que respetar a la gente mayor”, sentenció el exjugador en tono de broma.

Es importante mencionar que Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe también tuvieron diferencias cuando este militaba en el América.

Dicho conflicto provocó que el entrenador no lo convocara para el Mundial de Alemania 2006, hecho que causó demasiada controversia, ya que el Divo de Tepito atravesaba un gran momento.