“Cometió un error”: Checo Pérez se deslinda de los comentarios homofóbicos de su padre

Checo Pérez no apoya los comentarios homofóbicos de su padre.

En días recientes, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, se vio envuelto en el ojo del huracán luego de lanzar comentarios polémicos contra Ralf Schumacher, quien suele ser un crítico de la carrera del tapatío en Fórmula 1.

“Exijo una disculpa. Hay uno que fue piloto de F1 o periodista que primero declara que Checo estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del armario. No sé si estaba enamorado de Checo. Hay tantas cosas raras que ya no sabes si es periodista, hombre o mujer, pero su palabra quedó en duda. No por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa y lo que comentó”, mencionó el político en entrevista con ESPN Racing.

Checo, en desacuerdo con su padre

Tras esta controversial declaración, Checo Pérez rompió el silencio y en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Las Vegas, aceptó que su padre cometió un error al hablar sobre la homosexualidad del exconductor de F1, dejando en claro que no apoya sus comentarios.

“Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo”, mencionó.

Ralf Schumacher responde a padre de Checo

Las declaraciones de Antonio Pérez Garibay causaron eco internacional al punto en que el propio Ralf Schumacher no se quedó callado, pero para sorpresa de muchos, aseguró no estar enojado con él, pues reconoció que también apoyaría a un hijo al 100%.

Yo también apoyaría a mi hijo 100% y trataría de ayudarle, así es como se hace como padre. Respecto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al Sr. Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enojado con él”, escribió en su cuenta de Instagram.