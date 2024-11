David Faitelson se disculpa públicamente con Julio César Chávez, “Estoy arrepentido”

El reconocido periodista deportivo, David Faitelson, ofreció una disculpa pública a Julio César Chávez tras la polémica generada por la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez, cuando el también conductor criticó duramente a los hijos de la leyenda.

¿Cómo se disculpó Faitelson con Julio César Chávez?

Hace unas semanas, David Faitelson criticó duramente a Omar Chávez por no cumplir con el peso pactado para su pelea que terminó en una cancelación y extendió sus críticas a Julio César Chávez, lo que desató una fuerte polémica en el mundo del boxeo.

Sin embargo, en un giro inesperado, Faitelson reconoció estas palabras como un error y expresó su arrepentimiento por las palabras a Chávez y a su familia.

“Estoy completamente arrepentido de haber dicho eso. Es una mentira. Julio siempre ha estado ahí durante una relación de más de 35 años, donde siempre me ha mostrado su cariño y apoyo”, afirmó Faitelson.

El periodista aseguró que Julio César Chávez siempre ha sido un buen amigo y que lamenta haber puesto en duda esa amistad.

El periodista dio un paso atrás y compartió un mensaje de disculpas, “Quiero mandarle un abrazo al gran Julio César Chávez. Hace unas semanas me equivoqué rotundamente al decir que no era mi amigo. Estoy completamente arrepentido. Eso no es cierto”, escribió Faitelson en sus redes sociales.

Además, extendió sus disculpas a Miriam, esposa de Chávez, y a sus hijos, Julio César Jr. y Omar, reconociendo su apoyo incondicional a lo largo de los años.

Con esta disculpa, ambos personajes buscarán dar un paso al frente para limar asperezas y dejar atrás las diferencias; aunque la polémica generó gran revuelo en el mundo del deporte.

La disculpa de Faitelson fue bien recibida por los seguidores del boxeo, quienes aplaudieron la madurez de ambos personajes para tratar de resolver sus diferencias de manera pública.