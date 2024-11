Chicharito Hernández es multado por polémico discurso previo al Clásico tapatío

Chicharito Hernández no ha rendido como se esperaba en Chivas.

Javier Hernández se encuentra envuelto en una nueva polémica, esto después de que recibió una sanción económica por hablar mal del arbitraje previo al duelo de play-in en el que Chivas cayó por 2-1 ante los rojinegros del Atlas.

Así fue el video

En redes sociales se filtró un video en el que se muestra al Chicharito advirtiendo a sus compañeros que el arbitraje estaría en contra suya, esto minutos antes del Clásico tapatío.

“Acuérdense también del partido pasado, estamos en contra del arbitraje, inteligentes e intensos”, fue parte del discurso del goleador mexicano en el vestidor del Guadalajara.

Chicharito recibe sanción

Debido a estas controversiales declaraciones, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó que el Chicharito recibió una multa económica.

“Se sanciona económicamente al jugador Javier Hernández Baltazar toda vez que transgredió el artículo 70 inciso C del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual establece que: será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporciones información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, se lee en el informe.

Sumado a ello, el máximo goleador histórico de la Selección mexicana fue castigado con un juego después de que salió expulsado al final del juego ante Atlas por insultos contra el árbitro central.

Mal torneo de Chicharito

Es importante mencionar que el Apertura 2024 fue un mal torneo para Javier Hernández, ya que no pudo marcar un solo gol y solo pudo disputar siete encuentros debido a sus constantes lesiones.

De hecho, desde su regreso al Guadalajara, CH14 solo ha perforado las redes en una ocasión, rendimiento que le ha valido infinidad de críticas de los propios aficionados del equipo.