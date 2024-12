“¿Miedo a qué wey?” Carlos Hermosillo confronta a compañero en pleno programa

América se convirtió en el primer semifinalista del Apertura 2024 después de vencer 2-0 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Ahora, deberá enfrentar a Cruz Azul, que logró la hazaña contra los Xolos de Tijuana.

Hermosillo arremete contra compañero

En cuanto se supo que estos equipos se enfrentarían, los antecedentes recientes entre ambos no se hicieron esperar en las mesas de debate, como fue en La Última Palabra de Fox Sports.

En dicho programa, Carlos Hermosillo encaró a su compañero, Gustavo Mendoza, luego de que este le preguntó si la Máquina tiene miedo de enfrentar a las Águilas, su principal némesis en Liguilla.

La pregunta del panelista de LUP no gustó nada al Grandote de Cerro Azul, quien arremetió contra su compañero por recordar la amplia hegemonía que tienen los azulcremas sobre los celestes en duelos de eliminación directa.

“Cuando hagas una pregunta, hazla con respeto porque me parece una falta de respeto lo que estás diciendo, ¿miedo a qué wey? No me gusta tu pregunta, no te conozco. Es estadística. El que tiene miedo y quería que no llegara es el América”, respondió Hermosillo a los cuestionamientos de su compañero.

Incluso, Miguel Herrera también fue víctima del enojo del exgoleador de los celestes al intentar meterse en la conversación.

“Estás muy mal Carlos porque América sabía que se tiene que encontrar con Cruz Azul porque si iba a pasar se iba a encontrar con Cruz Azul, no había de otra”, fueron las palabras del Piojo, a lo que Carlos Hermosillo le pidió no ponerse una camiseta que no le corresponde.

“A ver, Miguel, primero te pones una camisa que ni te corresponde porque tu eres atlantista y ahora te vas a poner la camisa del América”, sentenció el Grandote de cerro azul.