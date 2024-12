“No hay manera de compararlo con Barcelona o Real Madrid” Piojo Herrera sobre Óscar García

El club Guadalajara presentó a su nuevo estratega el pasado 6 de diciembre, ya que antes de que culmine este Apertura 2024, el cuadro tapatío ya empieza a trabajar para el siguiente año.

En su presentación, el Técnico español dio buenas expectativas para el cuadro rojiblanco, ya que en varios torneos, el rebaño no levanta como lo espera la exigente afición que tiene.

Piojo Herrera revienta por lo que dijo Óscar García

Durante el programa en el que Miguel Herrera, tiene participación como analista, comentó sobre las primeras palabras del nuevo DT de Guadalajara, deseándole buenas cosas en su paso por los rojiblancos, pero que sus palabras no tenían ningún sentido, “Nos encanta que nos vendan espejitos, deseo que le vaya bien, siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Pero no hay manera de compararlo con Real Madrid y Barcelona, eso es una falacia”, dijo el ex DT de Tijuana.

Miguel Herrera sobre Óscar García Por: MexSport (Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez)

¿Qué dijo Óscar en su llegada?

Luego de ser presentado, el español se llenó de elogios al club que va a dirigir durante el Clausura 2025, “No sé si son consientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como el Real Madrid o Barcelona, y para mi es como entrenar al Barcelona o Real Madrid, con eso lo resumo todo”, dijo el nuevo DT del Rebaño.

Oscar Garcia Junyent nuevo Director Tecnico de Guadalajara Por: MexSport (Carlos Zepeda/Carlos Zepeda)

Además de señalar la importancia que es Chivas, y que llega a un club exigente, con la afición que es importante para el equipo durante todo el certamen.

Es importante mencionar que en los últimos torneos, chivas ha tenido varios estrategas que si bien, no han cumplido con su contrato al irse antes de tiempo, como el caso de Fernando Gago, quien los abandonó a mitad de temporada por irse a dirigir a Boca Juniors.