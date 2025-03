El mensaje del padre de Checo Pérez que confirmaría su regreso a la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez no competirá en la temporada 2025 de la Fórmula 1 después de haber rescindido su contrato con Red Bull debido a los malos resultados en el último año.

Aunque esta noticia generó la molestia de los fanáticos mexicanos, el regreso del piloto tapatío estaría más cerca que nunca, ya que han surgido rumores de que está en negociaciones con Cadillac, escudería que se unirá al Gran circo para el 2026.

Checo Pérez volvería a la Fórmula 1 en 2026. Foto: Mark Thompson/Getty Images

¿Padre de Checo confirma su regreso?

En medio de estas especulaciones, Antonio Pérez Garibay, padre del conductor jalisciense, rompió el silencio y, en atención con los medios de comunicación, dio una pista sobre el futuro de su hijo, asegurando que está preparando cosas muy importantes que ilusionarán a sus seguidores.

“Lo que está cocinando Sergio es algo muy grande para la afición de México, van a estar muy contentos, muy orgullosos, esperemos que todo esto sea por muchos años más”, respondió a los cuestionamientos sobre su probable fichaje con Cadillac.

En ese sentido, el padre de Checo Pérez dejó abierta la posibilidad de que su hijo vuelva a la Fórmula 1 al revelar que quiere ser campeón de pilotos, confirmando que este 2025 pudo mantenerse en competencia, pero no le convenía debido a que eran escuderías de menor prestigio.

"Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta, o sea, no tendría para nada que regresar a Fórmula 1 si no es campeón del mundo. El es subcampeón del mundo en F1, algo que nunca habíamos tenido en México. Tuvo oportunidades y puertas abiertas con otros equipos para quedarse este mismo año, pero no era bueno el nivel en el que quiere estar. Se merece estar peleando el frente”, sentenció.