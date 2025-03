¿Quién es el maestro de gimnasia acusado de abusar de menores en Nuevo León?

El deporte mexicano se encuentra en una nueva controversia, esto después de que las exgimnastas de Nuevo León, Fernanda López y Camila Flores, revelaron que sufrieron abuso sexual por parte de su entrenador, cuando eran niñas.

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer cuando ambas deportistas decidieron alzar la voz mediante una publicación en sus redes sociales, donde explicaron que fue durante al menos tres años que sufrieron este tipo de abuso, por parte de Eduardo Damazo Rodríguez Hinojosa.

“Desde que tenía 7 años fui abusada sexualmente, mentalmente y físicamente. Mi maestro de gimnasia me lastimaba para que al final del día él me pudiera dar masajes en los cuales terminaba abusando de mí sexualmente. Esto pasó por tres años y, muchas veces, de las que aún no me puedo acordar, no solo lo hacía en el gimnasio, también en casas de mis amigas y por última vez en la olimpiada nacional en un hotel”, contó Fernanda López, quien confesó que intentó ser callada por gente cercana a su coach.

“Esa fue la última vez que me pasó y la única vez que pude alzar mi voz, aunque después fui callada por compañeras, familiares de esas compañeras y por supuesto la familia de DAMAZO RODRÍGUEZ HINOJOSA. Esto lo hago porque no quiero que a ninguna otra niña le pase lo mismo y por mis amigas que tanto quiero y que siguen sin creernos”, añadió.

Fernanda López denunció abusos del maestro Damazo Rodríguez. Foto: redes sociales

¿Quién es el presunto agresor?

Su nombre completo es Eduardo Damazo Rodríguez Hinojosa y se desempeña como maestro de gimnasia artística en el Gimnasio Klass, el cual es propiedad de su madre, Martha Adriana Hinojosa García.

Tras darse a conocer la noticia, dicho sitio cerró sus redes sociales, ya que más mujeres denunciaron haber sufrido el mismo tipo de abuso cuando eran niñas.

El presunto agresor, también era miembro de la Asociación Gimnástica del Estado de Nuevo León; sin embargo, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE) decidió suspenderlo ante la cantidad de acusaciones.

“EI INDE no tolera ni tolerará conductas que atenten contra la dignidad y el bienestar de nuestra comunidad. Actuaremos con firmeza ante cualquier situación que ponga en riesgo los valores que rigen nuestro gremio deportivo”, se lee en el comunicado.