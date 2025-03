INDE da de baja a entrenador de gimnasia, presunto agresor de menores

Después de que la exgimnasta Fernanda López dio a conocer que desde niña fue abusada por su entrenador, Eduardo Dámazo Rodríguez, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes de Nuevo León (INDE) reveló que tomó acciones y anunció la baja del coach.

“Se informa que a partir del momento en que se dio a conocer por redes sociales la exposición de hechos de una posible falta grave de respeto hacia una exgimnasta del estado de Nuevo León de parte de un entrenador, representante del mismo durante años anteriores, a pesar de no tener una denuncia o queja formal sobre el hecho, la Dirección General del INDE decidió dar de baja al entrenador de gimnasia mencionado en dicha publicación”, informó el instituto.

Esta decisión, añadió el INDE, deriva de que se turnará el caso a las instancias correspondientes para su investigación pertinente y como corresponde.

“EI INDE no tolera ni tolerará conductas que atenten contra la dignidad y el bienestar de nuestra comunidad. Actuaremos con firmeza ante cualquier situación que ponga en riesgo los valores que rigen nuestro gremio deportivo.

“Seguiremos trabajando para garantizar que el deporte en Nuevo León sea un espacio seguro, basado en el respeto, la ética y el compromiso con nuestros atletas”, destacó.

La revelación

A través de su perfil de Facebook, la exgimnasta Fernanda López reveló que ella y su compañera Camila Flores fueron víctimas de abuso.

“Desde que tenía 7 años fui abusada sexualmente, mentalmente y físicamente. Mi maestro de gimnasia me lastimaba para que al final del día él me pudiera dar masajes en los cual terminaba abusando de mí sexualmente. Esto pasó por tres años y, muchas veces, de las que aún no me puedo acordar, no solo lo hacía en el gimnasio, también en casas de mis amigas y por última vez en la olimpiada nacional en un hotel”, escribió López.

La exdeportista detalló que por última vez explicará lo que sucedió.

“Una noche, antes de la olimpiada nacional mi coach nos quitó la llave del cuarto a mí y a mis amigas por ´motivos de seguridad´. Entró a nuestro cuarto de noche, todavía recuerdo cómo tronaban sus pies al caminar y se puso a lado de mi cama.

“Empezó a tocarme y entré en un momento de shock como las veces que ya lo había hecho anteriormente. Cuando me levanté le dije a mis amigas, con mucho miedo, que teníamos que hacer un plan para que no les pasara a ellas”.

López añadió que la siguiente noche volvió a entrar y esta vez cuando caminaba con una de ellas las otras se movían.

“Sin dormir toda la noche competimos la mañana siguiente. Esa fue la última vez que me pasó y la única vez que pude alzar mi voz, aunque después fui callada por compañeras, familiares de esas compañeras y por supuesto la familia de DAMAZO RODRÍGUEZ HINOJOSA.

“Esto lo hago porque no quiero que ninguna otra niña le pase lo mismo y por mis amigas que tanto quiero y que siguen sin creernos”.

López señaló que alguien así no puede estar a cargo de un gimnasio y mucho menos ser parte de la Federación Mexicana de la Gimnasia Artística.

Camila Flores, otra exgimnasta apoyó la revelación de su compañera y espera que ninguna otra menor pase por lo mismo.

“Un abusador no puede estar a cargo de un gimnasio y menos rodeado de niños. Ninguna otra niña debería de pasar por esto, abrazo a mi yo de 10 años.

“Un abusador no puede estar a cargo de un gimnasio y menos rodeado de niños, mucho menos que la dueña del Gimnasio Klass, Martha Adriana Hinojosa García, mamá de mi abusador, Damazo Rodríguez Hinojosa, sea parte de la Asociación Gimnástica del Estado de Nuevo León”, agregó.