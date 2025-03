¿Pepe Segarra vuelve a TUDN? Los Tres Amigos se reúnen otra vez

Pepe Segarra, Toño de Valdés y Enrique Burak conformaron uno de los mejores equipos en la narración deportiva; sin embargo ese trío se disolvió hace un año, aunque este 19 de marzo los espectadores vivieron una gran sorpresa en el podcast ‘Amigos’.

Segarra renunció a TUDN (Televisa) después de 42 años de trabajar en la televisora de San Ángel y pasó a formar parte de Fox Sports México. Esto fue un duro golpe para sus seguidores, que disfrutaban la química de los tres comunicadores, aunque este martes se volvió a reunir el equipo.

Pepe regresó a la que fue su casa para conmemorar con sus amigos el programa 300 del podcast ‘Amigos’, del cual fue fundador junto De Valdés y Burak.

“Sí, los extraño, Televisa ha sido mi casa de toda la vida, haber trabajado 42 años se dice fácil, pero es mucho tiempo”, declaró Pepillo.

Como era una costumbre, tocaron temas de la NFL y las Grandes Ligas, principalmente, mientras recordaron anécdotas del tiempo que trabajaron juntos, incluyendo la del “pinche vasito”, que se hizo viral hace unos años en un Super Bowl.

¿Regresa Segarra a TUDN?

La presencia de Pepillo en los estudios de TUDN creó especulaciones sobre el regreso del comentarista a Televisa; sin embargo, él aclaró que continuará laborando en Fox Sport, donde se encuentra muy bien.

“(Se siente) muy bien (en Fox Sports), trabajo muy a gusto, me han tratado muy bien, haciendo lo que me gusta, lo que he hecho siempre. Me siento a todo dar”, señaló.

De igual forma, Pepe Segarra no se dejó seducir pese a que Toño de Valdés y Enrique Burak le comentaron que ya cuentan, otra vez, con transmisiones de beisbol, y que tienen los derechos de la NFL.

Pepillo apuntó que está comprometido con Fox Sports y solo expresó que si le gustaría volver en otra ocasión al podcast, para seguir contando otras anécdotas. “Yo encantado de la vida, me encanta estar aquí otra vez. Aquí ha sido mi casa y lo sigo considerando mi casa. Esperemos que me vuelvan a invitar los caballeros", agregó.