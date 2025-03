Raúl Jiménez iguala a Cuauhtémoc Blanco como tercer máximo anotador del Tri

Raúl Jiménez sigue marcando goles con la Selección mexicana y este 23 de marzo igualó a Cuauhtémoc Blanco como el tercer máximo anotador en la historia de la Selección mexicana de futbol.

El delantero anotó al minuto 7 de la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que el Tricolor se enfrentó con Panamá, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Este fue el tanto 38 del Lobo del Tepeji, con el que igualó la marca del Divo de Tepito, quien se mantenía como el tercer mejor goleador del conjunto azteca.

En 12 años de trayectoria con la Selección mexicana, Jiménez suma 15 goles en partidos amistosos, siete en clasificatorios mundialistas, siete en Copa Oro, seis en Liga de Naciones, uno en Copa Confederaciones y dos en Copa América.

De esta forma, Raúl se encuentra a ocho anotaciones de igualar a Jared Borgetti y a catorce de empatar a Javier Chicharito Hernández, quien es el goleador histórico del Tricolor.

El Lobo de Tepeji, posiblemente, estaría más cerca de esas cifras o incluso ya las hubiera superado; sin embargo, hay que recordar que en noviembre del 2024 sufrió una grave lesión, cuando David Luiz le provocó una fractura de cráneo durante un encuentro entre el Wolverhampton y el Fulham de la Premier League.

Raúl Jiménez estuvo fuera por ocho meses, además de que le costó mucho trabajo recuperar el nivel que tenía antes de la lesión, por lo que se perdió varios encuentros de la Selección.

¿Por qué la Selección marca que tiene 39 goles?

Para la Selección mexicana o la Federación Mexicana de Futbol, Raúl Jiménez cuenta con 39 tantos, no 38, esto se debe a que ellos toman en cuenta un tanto ante Martinica, en la fase de grupos de la Copa Oro, del 23 de junio del 2019.

No obstante, la FIFA no considera esa anotación debido a que Martinica es una selección afiliada al organismo, por lo que no es tomado como in partido oficial.

Máximos anotadores del Tricolor

1. Javier Hernández — 52

2. Jared Borgetti — 46

3. Cuauhtémoc Blanco — 38

4. Raúl Jiménez — 38

5. Luis Hernández — 35

6. Carlos Hermosillo — 34

7. EnriqueBorja — 31

8. Luis Roberto Alves Zague — 30

9. Hugo Sánchez — 29

10. Luis García — 28