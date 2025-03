¿Se burló? Así reaccionó Checo Pérez al despido de Liam Lawson de Red Bull

La Fórmula 1 se cimbró la mañana de este 27 de marzo después de que Red Bull hizo oficial la salida de Liam Lawson previo al Gran Premio de Japón.

El piloto neozelandés no pudo destacar con los Toros Rojos en dos carreras disputadas, por lo que ahora volverá a Racing Bulls y su suplente será Yuki Tsunoda.

¿Le llegó el karma a Lawson?

Esta noticia ha generado infinidad de burlas hacia el conductor de 23 años debido a que en su llegada a la escudería de Milton Keynes dio a entender que tendría un mejor desempeño que Checo Pérez.

Incluso, durante el Gran Premio de México 2024, el joven corredor hizo un gesto obsceno hacia el tapatío, además de que se mofó de la mala racha que atravesaba en ese momento con Red Bull.

Sin embargo, tan solo dos competencias después como compañero de Max Verstappen, el tiempo le dio la razón al mexicano, Lawson no pudo brillar con el RB21 y vivió una auténtica pesadilla, ya que en su primer GP quedó descalificado por haber chocado contra el muro de contención y, en esta última, terminó fuera del top 10 al ser rebasado con facilidad por varios pilotos.

Checo reacciona a salida de Lawson

Tras darse a conocer este movimiento en la Fórmula 1, Checo Pérez no dudó en reaccionar y, mediante redes sociales, dio like a la publicación de Yuki Tsunoda con el traje de Red Bull, señal que puede interpretarse como una aprobación del arribo del conductor japonés, pues cabe recordar que tienen una buena relación.

Hasta ahora, el mexicano no ha hecho un posteo ni tampoco ha dado declaraciones para conocer su postura sobre la salida de Lawson, pero está más que claro que, con el arribo de Tsunoda, puede respirar más tranquilo, principalmente porque su relación con el neozelandés no era buena, además de que los fanáticos de F1 se han dado cuenta que, con este cambio, el problema no era precisamente él, sino las deficiencias que tiene el monoplaza de Red Bull que, incluso, ya le está costando buenos resultados a Max Verstappen.