¿Ya hay acuerdo? Filtran imagen de cómo sería el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac

El mexicano, Sergio Checo Pérez, reveló recientemente que ya se encuentra en pláticas con varias escuderías para volver a la Fórmula 1 el próximo año, hecho que ha generado ilusión en los aficionados mexicanos.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo. Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer a continuación con mi carrera”, dijo en entrevista para la F1.

Aunque el piloto azteca no reveló qué equipos son los que lo buscan, es un hecho que tiene negociaciones avanzadas con Cadillac para correr en el Gran circo en 2026.

Filtran posible monoplaza de checo

En medio de esta noticia, en las últimas horas se filtró una imagen que podría desatar aún más los rumores sobre lo que parece ser el inminente fichaje del Ministro de defensa con la escudería estadounidense.

Checo Pérez apunta a volver a la F1 en 2026. Foto: Getty Images

Mediante redes sociales, un usuario publicó una imagen sobre cómo sería el nuevo monoplaza de Checo Pérez con Cadillac, el cual podría ser un presagio de su retorno a la Fórmula 1.

En el auto predomina el negro como el color principal, además de que se muestra el logo de Cadillac en la parte frontal, así como el icónico número 11 del piloto mexicano en naranja.

Además, en el coche se muestran las letras de Telmex en el alerón trasero, como una señal de que, la empresa de Carlos Slim, podría ser patrocinador del equipo con la llegada del tapatío.

Aunque el diseño del monoplaza es innovador y elegante, de momento solo se trata de un bosquejo creado por un aficionado, por lo que no existe información de que pudiera ser el auto oficial que utilice Checo Pérez en caso de estampar su firma con Cadillac.

¿Qué detiene a Checo para fichar con Cadillac?

El conductor mexicano ya tiene pláticas avanzadas con el equipo de General Motors; sin embargo, una de las razones por las que aún no se logra el acuerdo es porque no está tan convencido de que pueda pelear por el título mundial de pilotos con una escudería debutante, pero el hecho de ser el número 1, podría ser un factor clave para que se una a Cadillac.