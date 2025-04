La vez que Leo Beenhakker confrontó al presidente del América

La muerte de Leo Beenhakker ha conmocionado al mundo entero debido a que es considerado uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

Su gran visión para dirigir hizo que también tomara las riendas del América durante la temporada 1994-95 y, aunque maravilló al futbol mexicano con su estilo de juego, salió del club de forma sorpresiva.

Esto provocó la salida de Beenhakker

Años después de abandonar el nido, Beenhakker rompió el silencio y, durante una entrevista para el programa, “La Hora de Cuauhtémoc Blanco”, de Fox Sports, reveló que un pleito con el entonces presidente del América provocó que lo destituyeran.

En dicha plática, el timonel neerlandés explicó que Emilio Diez Barroso, entonces presidente, le solicitó que no alineara más a Joaquín del Olmo por un problema económico entre ellos, a lo que él se negó y, al día siguiente, lo terminaron corriendo.

“La verdad Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente, y aquel presidente me ha prohibido jugar con él en el 11 titular. Le he dicho que ‘no, el chico va a jugar, yo no voy a romper a mi equipo titular a base de que usted tiene un pequeño problema con un jugador’. El lunes por la mañana, hemos jugado con Joaquín, y a las 7:30 de la mañana llama a mi puerta y me dice que puedo preparar las maletas”, detalló.

Las Águilas de Leo

Es importante mencionar que, durante su gestión en el América, el equipo recibió el mote de “Las Águilas africanas”, gracias a su estilo vistoso de juego y a que contaba con figuras de este continente, como el camerunés François Omam-Biyik y el zambiano Kalusha Bwalya.

En aquella temporada, los azulcremas fueron eliminados de forma sorpresiva por Cruz Azul en la ronda de semifinales y también tenían entre sus filas a Luis Roberto Alves Zague y Cuauhtémoc Blanco, formando una de las ofensivas más temibles de aquella época.