Luis García comparte emotiva anécdota con Leo Beenhakker

Leo Beenhakker perdió la vida este 10 de abril, a los 82 años, y el exfutbolista Luis García le rindió un pequeño homenaje al compartir una emotiva anécdota que vivió con el entrenador neerlandés cuando coincidieron en el Club América.

García Postigo fichó con el América en 1995, tras poner fin a su etapa en el futbol europeo, donde jugó con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, por lo que llegó a ponerse bajo las órdenes de Beenhakker.

Al darse a conocer el fallecimiento del estratega, el Doctor García compartió un video en el que relató que considera al neerlandés como una padre putativo, debido a la gran persona que era.

El ahora analista deportivo, contó una anécdota en la que Beenhakker lo consoló y ayudó superar el mal momento que vivía con las Águilas, debido a una lesión que le impedía jugar.

“Tuve la enorme fortuna de tener entrenadores que fueron, prácticamente, mis papás putativos en el deporte y este hombre fue uno de ellos, sin lugar a dudas. Y entonces me abraza, pasan algunos segundos, yo desconsolado. Como que aparte yo me sentía en deuda con él, me sentía en deuda con el América, porque había llegado y había jugado solo un partido y llevaba una tercia de semanas lastimado y no salía, no salía de esta lesión”, señaló en primera instancia en su relato.

“Entonces me empieza a hablar con una tranquiliada y me empieza a hablar de mi liderazgo y de quién soy, y qué he logrado o no en el Atlético de Madrid y lo de la Copa del Mundo del 94 y venía la Copa América del 95 . Entonces me empieza hablar con una majestuosidad, con una elegancia, con una cercanía, una parte tan entrañable, inclusive yo sentía que me estaba curando, no el alma, sino que estaba curando la pierna”, compartió.

Para luego agregar “Fue uno de estos múltiples episodios que yo tuve con Leo Beenhakker, en donde no solo me decía como moverme, como botarme. Mas allá de cuestionamientos y de aspectos tácticos y estratégicos, y que te abría el mar, porque cada vez que abría la boca, te abría el mar, el cual le agradezco enormidades. El buen Leo Beenhakker que me formó, me forjó, me protegió, me cuidó, me ayudó, me sanó. Para mí fue como una vida larguísima al lado de este fantástico entrenador. Insisto, 200 mil veces mejor persona. Descanse en paz Leo Beenhakker”.

De esta forma, Luis García honra la memoria del neerlandés y se despide del entrenador que marcó época en el América en esa campaña 1994-1995, donde el club azulcrema desplegó un maravilloso futbol que sigue siendo recordado, pese a que no logró proclamarse campeón.