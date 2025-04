Rodolfo Rotondi reafirmó su confianza hacia Vicente Sánchez: “Estamos a muerte con él”

Cruz Azul está cerrando de gran manera el Clausura 2025, además de estar dentro de los 4 mejores de la Concachampions luego de eliminar al América y colocarse como primer lugar en el ranking de la Concacaf.

Si bien, Vicente Sánchez no fue bien recibido, ya que el vacío que dejó su anterior estratega fue un golpe duro tanto para la afición como para la institución. Sin embargo, el trabajo que ha mostrado ha sido de calidad y los jugadores saben reconocer que están en buen momento, así lo señaló uno de los jugadores estrella que tiene la Máquina.

Rodolfo Rotondi sobre Vicente Sánchez

El lateral de Cruz Azul está contento con el manejo que lleva hasta ahora, debido a que los ha metido en instancias finales de las competencias que disputaron en este semestre. El jugador de Cruz Azul fue muy claro con lo que se rumora en los medios y desmintió cualquier situación que tengan en contra del entrenador uruguayo.

“Estamos a muerte con él. Ahorita es un envión anímico importante, así que ahora a seguir trabajando porque seguimos una recta final súper importante”, comentó el jugador de Cruz Azul.

Además de que dejara claro que siguen contentos con el trabajo de Vicente Sánchez, Gabriel Fernández fue uno de los que habló primero tras los rumores sobre el descontento que tenían.

“Hoy me enteré de que en el entorno cercano de Cruz Azul, para no decir más, que no lo soportan los jugadores. No quieren compartir el éxito con él, que el éxito es de los jugadores. Incluso hay un jugador que es el que manda, que es el que pone la alineación y da la charla técnica, pero no voy a decir nombres“, comentó.

Próximos partidos de Cruz Azul

Se define la fase final del torneo y los cementeros pueden conseguir doblete esta temporada, pero primero tienen que cerrar el torneo como visitantes y posteriormente enfrentar su duelo de Concachampions.

• Toluca vs. Cruz Azul – sábado 19 de abril de 2025

• Tigres vs. Cruz Azul (Concachampions Cup) – miércoles 23 de abril de 2025