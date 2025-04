Toro Fernández responde a rumores de un vestidor roto: “Siempre nos van a querer tirar”

El Torneo Clausura 2025 ha sido uno muy extraño para Cruz Azul, ya que luego de tener un comienzo espinoso por los temas extracancha y los malos resultados en la clasificación, Vicente Sánchez ha liderado un barco que en un mar de dudas se ha mantenido a flote y parece apuntar a grandes cosas en la Liga MX y la Concachampions.

A pesar de ello, las polémicas no se han hecho esperar y, de manera sorpresiva, un nuevo escándalo llegó al cuadro de la Noria, señalando una supuesta ruptura en la relación del grupo con Vicente Sánchez. Sobre esto, habló el delantero del equipo, Gabriel Fernández, quien desmintió dichas declaraciones.

“Nada que ver, estamos muy bien. Cuando un equipo está bien, lo van a querer tirar, pero estamos muy fuertes”, mencionó el Toro al terminar el encuentro entre Cruz Azul y León, donde marcó el gol de la remontada.

¿Qué fue lo que mencionó el periodista de Fox Sports?

Fue en una de las recientes ediciones del programa La Última Palabra, donde el periodista Gustavo Mendoza dio la campanada al asegurar que una fuente cercana al club le había revelado la división entre el estratega y su grupo, al grado en que un jugador es el que decide el cuadro y da la charla en los descansos.

“Hoy me enteré de que en el entorno cercano de Cruz Azul, para no decir más, que no lo soportan los jugadores. No quieren compartir el éxito con él, que el éxito es de los jugadores. Incluso hay un jugador que es el que manda, que es el que pone la alineación y da la charla técnica, pero no voy a decir nombres“, aseguró.

Finalmente, debemos destacar que a estas declaraciones que fueron secundadas por Carlos Hermosillo, el periodista sumo una duda sobre el profesionalismo del equipo, ya que señaló que estarían dispuestos a perder en la Copa Campeones de la Concacaf con tal de tener fuera al estratega.

“Algún sector del plantel prefiere quizás no ganar la Concacaf con tal de que no se cuelgue la medallita Vicente” sentenció Gustavo Mendoza.