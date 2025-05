“Dejé pasar cosas por amor al club”: Tano Ortiz lanza fuerte pedrada tras salir de Santos

El Santos Laguna hizo oficial la salida de Fernando Ortiz como su director técnico después de un desastroso torneo en el que perdió 14 de sus 17 partidos, terminando en el último lugar de la tabla general.

“El Club Santos informa que ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. El club les agradece la entrega y dedicación demostrada durante el torneo Clausura 2025 y les desea éxito en su futuro profesional”, informó el cuadro de Torreón mediante un comunicado.

Tano Ortiz rompe el silencio

Tras darse a conocer su destitución, el timonel argentino rompió el silencio y, mediante una carta publicada en sus redes sociales, aseguró que su salida no dependió de él. Además, lanzó una pedrada al mencionar que se aguantó varias cosas por amor a la institución, afirmando que se va decepcionado.

“Hoy me despido del Santos Laguna, con dolor y decepción, no por decisión mía y de mi cuerpo técnico. Mi querido club y yo, no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante. He dejado pasar muchas situaciones y decisiones por el amor al club”, se lee.

“Quiero lo mejor para este equipo, quiero ver a Santos en los primeros lugares como se merece esta afición. Quiero agradecerle a la afición por estar presente siempre y a los jugadores por su profesionalismo”, sentenció.

Es importante mencionar que el Tano Ortiz arribó a la Comarca en enero del presente año. Desafortunadamente, su aventura no terminó de la mejor manera, ya que registró un saldo de dos triunfos, un empate y 14 derrotas, siendo el peor torneo del equipo en la última década.