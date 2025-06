¿Ya firmó con Alpine? Checo Pérez revela su futuro en la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues desde su salida de Red Bull, ha habido infinidad de especulaciones sobre su regreso a la Fórmula 1 para 2026.

Checo da detalles de su futuro

La experiencia del piloto mexicano en el Gran circo está más que probada, por lo que no suena descabellado que equipos como Alpine y Cadillac se estén peleando por él para unirlo a sus filas cuanto antes.

En medio de los rumores sobre su regreso a la máxima categoría del automovilismo, el Ministro de defensa dio detalles sobre su futuro, aclarando los rumores acerca de una supuesta firma con la escudería francesa.

Checo Pérez ya prepara su regreso a las pistas. (Getty Images)

Fue durante su conferencia en el Festival de las Ideas en Puebla, titulada “Del Sueño a la Pista: La Historia de un Campeón mexicano en la Fórmula 1”, donde el corredor azteca respondió a sus fans las dudas sobre su futuro en las pistas, sorprendiendo con su respuesta.

“Estoy desempleado, ando buscando chamba”, dijo un tanto sonrojado Checo Pérez, hecho que provocó las risas de los asistentes.

Sin embargo, el piloto tapatío tranquilizó a sus fans al asegurar que está más que abierto a regresar a la Fórmula 1 próximamente, dejando en claro que los próximos meses serán claves, por lo que todavía se encuentra analizando opciones.

“Hoy en día estamos en contacto, las cosas se van a empezar a mover en los próximos meses y ahí es donde tendremos que tomar una decisión. Hoy lo tengo claro, si encuentro el proyecto que me motive a regresar a dar el 100%, porque no puedo volver después de toda la carrera que he tenido, después de todo el apoyo, no puedo volver a un proyecto que no esté seguro, tiene que ser algo que me convenza al 100% y si es así, estoy seguro que volveré”, dijo.

Alpine vs. Cadillac: La disputa por Checo

Es importante mencionar que Alpine quiere a Checo Pérez en caso de que Pierre Gasly ya no siga en el equipo para la próxima temporada. Aunque también contemplan al mexicano para este 2025 si es que Franco Colapinto no cumple con las expectativas en sus cinco carreras de prueba.

Por otro lado, Cadillac lo quiere como su piloto estelar para su debut en el Gran circo en 2026. De momento, estas son las dos opciones más viables que tiene el conductor jalisciense sobre la mesa.