¡Días de alto voltaje para Neón! El luchador brillará en un mes de retos y campeonatos

El mes de junio marcará un antes y un después en la carrera de Neón, una de las jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien enfrentará múltiples compromisos de alto calibre tanto en México como en el extranjero. El integrante del Sky Team, junto a Místico y Máscara Dorada, está listo para demostrar por qué su nombre ya resuena entre los mejores del momento.

¿Cuál es la opinión de Neón sobre este importante mes?

“Estoy muy feliz, aún no me la creo. Este mes representa una gran oportunidad y muchos retos significativos. Me llena de orgullo que me estén tomando en cuenta para este tipo de funciones; he aprendido mucho de rivales nacionales como Averno y Bárbaro Cavernario, y también de figuras internacionales como Paul London o Robbie X”, compartió Neón.

El primero de sus compromisos será el martes 17 de junio, cuando se enfrente en un mano a mano ante Hologram, como parte de la función CMLL vs. AEW & ROH. Días después, el viernes 20 de junio, será parte de la cartelera de Fantasticamania, donde junto a sus compañeros del Sky Team defenderán el Campeonato Mundial de Tríos ante Bandido, Hologram y Komander.

“Fantasticamania será un gran reto. Bandido, Komander y Hologram son luchadores a los que respeto mucho y estoy emocionado de enfrentarlos. Pero sea quien sea, los Infernales, Galeón Fantasma, Ola Negra, Bárbaros o Viajeros del Espacio, el Sky Team está listo”, declaró con determinación Neón.

Neón Cortesía CMLL

Para cerrar el mes, Neón enfrentará uno de los duelos más significativos de su carrera: el 26 de junio se medirá con Paul London en Nueva York. “Será un sueño cumplido. No conozco la ciudad, así que luchar ahí y contra alguien como London es muy especial. Lo enfrenté en la Arena México y quedamos empatados, así que esta revancha es muy importante para mí”, concluyó el Asteroide del Ring.