Captan a Checo Pérez supuestamente divirtiéndose con “mujeres de 20 años” en un antro

Mientras su futuro en la Fórmula 1 se define, Sergio Checo Pérez aprovecha su tiempo libre vacacionando junto a su familia; sin embargo recientemente habría sido captado en un famoso antro de Guadalajara.

¿Captado con dos mujeres?

Fue la usuaria de TikTok, Alexa Bedran, quien mediante un video subido a dicha red social, aseguró haber visto al piloto tapatío junto a dos mujeres de 20 años de edad. “El highlight de la noche fue ver a Checo Pérez en el antro con 2 morras de 20 años”, escribió.

Dicha publicación generó infinidad de críticas, pues muchos le pidieron que presentara pruebas de lo que había visto, por lo que publicó otro video en el que contó el story team de lo ocurrido.

En primera instancia, Alexa Bedran aseguró que Checo Pérez se encontraba con sus guardias y estaba acompañado de dos mujeres y otros amigos, aunque dejó en claro que no estaban haciendo nada malo.

“No sé por qué ven a Checo Pérez como una personas lejana, nació aquí en Guadalajara. No fue este fin, esto fue hace como dos tres semanas y mi mejor amiga y yo grabamos para TikTok preguntas de cultura general en el antro, entonces vimos a Checo Pérez literal a lado y se nos hizo cagad@ que saliera. Le preguntamos a uno de sus guaruras y nos dice ‘no lo pueden grabar’”, comenzó diciendo.

“Obviamente no tengo pruebas, no me iba a arriesgar a que me sacaran por grabar a este wey que sí lo ubico pero no es como que sea su fan. No se me hace raro que estuviera en el antro, como que a lo mejor vino a visitar a sus papás. De las chavas yo nunca dije que estuviera haciendo algo con ellas, que se las estuviera, dando ni que se las estaba ligando. Estaba él y sus amigos con varios guaruras y como cuatro chavas como de 20 años. No estaban haciendo nada, pero a mí no me gustaría que mi papá estuviera en el antro con chavas de 20 años”, sentenció.

Le llueven críticas

Es importante mencionar que, después de este último video, la usuaria volvió a recibir críticas, pues muchos aseguraron que, hace dos semanas, Checo Pérez estaba de vacaciones en África.

“Qué raro que se lo hayan encontrado si Checo en esas fechas estaba en África con sus esposa”, “Si querías vistas nomás di” o “Está difamando a una persona y asegurando algo que ni es verdad”, fueron algunos de los comentarios.