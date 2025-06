“Besos”: Christian Martinoli rompe el silencio tras ataques de David Faitelson

TV Azteca decidió innovar en las transmisiones de futbol con Christian Martinoli y Luis García, quienes comentaron en YouTube el juego entre México y República Dominicana luego de que la televisora no adquiriera los derechos de la Copa Oro.

Esta nueva propuesta no gustó nada a David Faitelson, quien atacó a la dupla de Azteca Deportes al mencionar en un video que Martinoli y García solo dicen groserías y no hacen periodismo.

“Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Christian Martinoli y Luis Garcia, los dos fueron compañeros míos, pero con todo respeto pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse, pues me parece un ejercicio que, pues sí, la gente lo consume, que sí, lo consume también un círculo rojo de periodistas que no han podido dar el estirón y pues pobrecitos, y luego ahí están diciendo que lo que están haciendo es maravilloso y que vale la pena ponerle mute a la transmisión de futbol”, dijo el analista de TUDN en su programa Faitelson Sin Censura.

Martinoli rompe el silencio

Después de los ataques del periodista de Televisa, Christian Martinoli rompió el silencio y, mediante su cuenta de Instagram, hizo una publicación en la que recordó a sus seguidores que transmitirán a través de YouTube el juego entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán, por lo que aprovechó para mandar “besos”, algo que podría ser considerado como una indirecta para su excompañero.

“El arte preferido del Dr García, el cubismo. Tenemos juego al rato. Besos”, escribió Martinoli junto a una imagen de caricatura en la que aparece con el exfutbolista.

La publicación no pasó desapercibida por los fans, quienes ironizaron con la situación y le recomendaron a Martinoli que le pidiera permiso a David Faitelson, mientras algunos otros le pidieron que lo hicieran enojar en la transmisión del partido de Rayados.

“Hagan que Faitelson se ponga de nena otra vez”, “Cuidado porque el sicario va a decir que no es periodismo”, “Sigan transmitiendo por favor, Faitelson estará feliz”, o “Cuidado con las palabrotas, hay varios ofendidos”, fueron algunos de los comentarios.