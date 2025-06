Perro Bermúdez sufre la terrible muerte de un familiar: “Estoy muy triste”

Enrique Bermúdez de la Serna, una de las voces más icónicas de la crónica deportiva en español se encuentra de luto, después de que sufrió la terrible pérdida de un familiar muy cercano.

¿De quién se trata?

Fue mediante sus redes sociales donde el Perro Bermúdez reveló que se encontraba consternado por la lamentable muerte de su hermano mayor, Mario Dosamantes de la Serna.

“Muy triste por el fallecimiento de mi hermano mayor, hijo de mi mamá, Mario Dosamantes De La Serna, con la fé de que ya encontró la vida eterna a travez de la sangre del Señor Jesucristo. QEPD”, escribió en su cuenta de X.

Sobre la vida de este familiar se sabe poco, por lo que es muy probable que haya ejercido otra profesión muy diferente a la del Perro Bermúdez, quien tiene 74 años de edad.

El Perro estuvo al borde de la muerte

En enero del presente año, el histórico narrador reveló que estuvo al borde de la muerte por problemas en el corazón, por lo que estuvo varios días internado en un hospital de Miami.

“La electricidad de mi corazón estaba fallando y me dio una neumonía. Tenía mucha agua en los pulmones que se debió a que el corazón no estaba bombeando suficiente sangre. Estuve en riesgo de muerte. Me pusieron unas mangueritas en la nariz para respirar oxígeno. Aun así me empezó a faltar el aire. Apreté el botón rojo de emergencia. Afortunadamente recibí una gran atención médica”, dijo en entrevista para TV Notas.

¿Cuál será el futuro del Perro Bermúdez?

El Perro Bermúdez dejó TUDN a mediados del 2024 y, aunque en un principio aseguró que no volvería a narrar, todo apunta a que pronto volverá a las cabinas, pero ahora como comentarista de TUBI.