Checo Pérez se burla de Red Bull: “Les cobré seis años y están arrepentidos de correrme”

Sergio Checo Pérez puso fin a su etapa como piloto de Red Bull después de una mala temporada en 2024, en la cual concluyó con 19 carreras al hilo sin subir al podio.

El conductor mexicano recibió infinidad de críticas por ello, al punto en que a la escudería austriaca no le quedó de otra más que rescindirle su contrato ante la presión mediática, pues muchos medios aseguraban que el tapatío no estaba a la altura del monoplaza.

Checo se burla de RB

Meses después de su salida y ya fuera de las pistas, el Ministro de defensa lanzó un dardo contra su exequipo, de quien aprovechó para burlarse al revelar que, si bien estuvo solo cuatro años, les cobró seis.

Todo ocurrió durante una entrevista para el podcast “Desde el Paddock”, donde Checo Pérez relató parte de su experiencia en Red Bull para después mofarse de ellos al confesar que les terminó cobrando los años que aún tenía de contrato.

Checo Pérez registró 29 podios en Red Bull. (Clive Mason/Getty Images)

“Llegas a un equipo nuevo y lo primero que quieres son ingenieros que ya tengan experiencia y no era el caso. Entonces dije, ‘mira, esto es lo que tengo y me enfoqué en ello’. En la segunda carrera califiqué delante de Max, en la quinta gano mi primer carrera y dije, ‘mira aquí tengo buen futuro’. Y me quedé ahí seis años”, dijo.

De inmediato, Memo Rojas, uno de los entrevistadores, intentó corregirlo al recordarle que solo estuvo cuatro años, a lo que el mexicano soltó entre risas un: “Bueno, pero les cobré por seis”.

Arrepentidos de dejarlo ir

En esta misma plática, Checo Pérez fue cuestionado sobre sí cree que Red Bull le debe una disculpa por la forma en la que lo echó y, aunque respondió que no, aseguró que una fuente le contó que en la escudería están muy arrepentidos por dejarlo ir.

“No, yo creo que al final el deporte es así y se tomaron decisiones porque ya hubo demasiada presión, que ellos mismos la acabaron generando. Pero yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos, y lo sé de muy buena fuente”, sentenció.