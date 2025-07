“La visión que tiene del juego me emocionó”: Aaron Ramsey se rinde ante Efraín Juárez

Aaron Ramsey ya viste los colores de Pumas, después de que este 3 de julio el club hizo oficial su presentación con una conferencia de prensa en las instalaciones de Cantera.

Se rinde ante Efraín Juárez

En su presentación ante los medios, la exfigura del Arsenal llenó de elogios a Efraín Juárez, calificándolo como un entrenador joven y exitoso con una idea de juego única, confesando que eso fue lo que le ayudó a tomar la decisión de venir a la Liga MX.

“La visión y la forma en la que ve el juego me emocionó, al igual que los valores de este equipo, es un entrenador joven y exitoso”, indicó.

¿Tardará en adaptarse?

Sobre su proceso de adaptación, Ramsey reconoció que se tendrá que ajustar a la altura de la Ciudad de México, pero se dijo ansioso de debutar lo más pronto posible y dispuesto a ocupar el rol que el técnico necesite.

“Me tendré que acostumbrar a la altura, estoy bien ahora y espero estar en el campo lo más pronto posible, no tengo una fecha de debut, pero espero que sea pronto. He jugado muchas posiciones y me siento muy cómodo en cualquier parte del campo”, afirmó.

Por último, la estrella galesa reveló que será complicado adaptarse a la altura de la Ciudad de México, pero pondrá el corazón para estar al tope pronto.

“Me tendré que acostumbrar a la altura. Estoy bien ahora y espero estar en el campo lo más pronto posible. No tengo fecha de debut, pero espero que sea lo más pronto posible”, sentenció.