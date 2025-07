¡Salió alérgico! Tuca Ferretti se niega a firmar camiseta del América a fan

A pesar de su gran trayectoria como futbolista y entrenador, Ricardo `Tuca’ Ferretti se ha vuelto viral por su odio a las Águilas del América, pues el ahora analista de una de las cadenas más importantes de la televisión, ESPN, no ha parado de criticar a los dirigidos por André Jardine; y aunque su disgusto por el club azulcrema ha persistido a lo largo de los años, Ricardo Ferretti ha causado polémica por declarar que el actual tricampeón de la Liga MX, es uno de los peores equipos que ha visto en la historia.

Esta confesión ha causado revuelo entre los aficionados, ya que a través de redes sociales, el analista de ESPN se ha popularizado por su disgusto al América.

`Tuca’ Ferretti se niega a firmar camiseta del Club América

Durante una grabación, el exentrenador Ricardo Ferretti fue abordado por varios aficionados en las inmediaciones del set. Y aunque todo apuntaba ser una convivencia normal entre los seguidores de la Selección Mexicana, el ‘Tuca’ sorprendió a los presentes al negarse a firmar una jersey del América.

El fanático, quien portaba una camiseta de las Águilas, solicitó un autógrafo en tono de burla, lo que obligó a Ricardo Ferretti a abordar la situación con su característico humor, lo cual provocó risas y se viralizó en redes sociales.

“Del América no, me tomo la foto, pero del América no firmo”, afirmó.

El odio de Ricardo Ferretti al América

El Club América es considerado unos de los mejores equipos del fútbol mexicano, pero también se ha convertido en uno de los clubes más odiado, esto por la rivalidad en cada campeonato de la Liga MX.

El `Tuca’ Ferretti ha entrenado a equipos como: Tigres, Cruz Azul y Chivas, pero uno de los que alimentó su duelo ante el América, fue cuando dirigió a los Pumas, donde en estos partidos tanto jugadores como aficionados han manteniendo la tensión en cada encuentro, ocasionando que se vivan con intensidad. De igual manera, el ‘Tuca’ ha sido fiel a su postura al no querer a uno de los clubes más mediáticos en México.