América vs. Salt Lake: ¿Dónde y a qué hora ver el debut azulcrema en la Leagues Cup?

América vs. Real Salt Lake

El inicio de la Leagues Cup llega con una cartelera emocionante para los aficionados mexicanos, ya que durante toda las semanas, buen futbol se hará presente en sus pantallas poniéndolos al filo del asiento. Uno de los juegos más llamativos de este certamen es el que pone al América frente al Real Salt Lake prometiendo muchos goles.

En este esperado encuentro, los de André Jardine llegan con la intención de sacarse la espina en torno a las competencias internacionales y en específico en contra de los clubes de la MLS, esto tras lo sucedido en el juego que casi los clasifica al Mundial de Clubes.

Asimismo, las águilas esperan reencontrarse con la victoria luego de que en el inicio del Torneo Apertura 2025 en la Liga MX no fue el esperado, teniendo dos empates y una solitaria victoria en las tres primeras jornadas. Claramente, esto les repercutió en la tabla, quedando en la sexta plaza con solo seis unidades, lo que ahora los tiene con cierta presión.

Mencionar que el equipo tampoco vive su mejor momento, puesto que varios jugadores están coqueteando con la idea de poder salir el equipo y probar nuevos retos, mientras en el club está la incertidumbre de no poder hacer fichajes extranjeros importantes al no tener lugares de No Formado en México.

Con este marco es que los capitalinos se presentan en Estado Unidos en donde buscan dar la campanada ante un equipo que parece no tener muchas oportunidades en el papel ante el América. Al Salt Lake, se le suman clubes como el Minnesota United y el Portland Timbers para completar el grupo en donde se espera que el cuadro de Copa no tenga complicaciones para hacerse con el boleto.

¿Dónde y a qué hora ver el América vs. Real Salt Lake?

Hora: 19:30

Fecha: Miércoles 30 de julio

Estadio: America First Field

Transmisión: Apple TV en el MLS Season Pass