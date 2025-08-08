Tuca Ferretti reveló la razón por la que no dirigió al América: “Me dio asco”

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti ha dado de qué hablar desde su llegada al equipo de ESPN, donde el ahora analista deportivo, participa en programas como: Generación F, y Fútbol Picante. En dichos espacios, el ‘Tuca’ ha generado polémica en todo momento, ya que no se tienta el corazón y opina sin temor a ser cuestionado o criticado.

Sin embargo, la nueva controversia que desató el exentrenador del Cruz Azul, fue a raíz de una charla que tuvo en el podcast ‘Entre Barbas y Bigotes’; donde Ricardo Ferretti mostró tu desagrado por las Águilas del América.

‘Tuca’ Ferretti confiesa la razón por la cual no dirigió al América

El ‘Tuca’ no dudó en hablar sobre los dirigidos por André Jardine y la incógnita sobre su rechazo rotundo al equipo azulcrema.

“Nunca me ofrecieron dirigir al América, siempre fueron los Pumas quienes me tendieron la mano”, señaló, quien además aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica: “América tiene lo suyo, pero nunca me ha movido el dinero. Me gustaba enfrentarme al América; eran mis pichones”, añadió.

Además, declaró que no sería recibido de manera positiva por la afición, esto por su historial con Pumas, asegurando que prefiere tener el cariño universitario a perderlo por dirigir al América.

Una de las preguntas que causó revuelo en redes sociales, fue cuando Álvaro Morales lo cuestionó sobre si tuvo miedo en dirigir a las Águilas: “¿Por qué te dio miedo dirigir al América?”.

La respuesta del ‘Tuca’ fue clara, ya que aseguró que nunca tuvo miedo.

“Me dio asco dirigir al América. Si tuviera miedo de algo, no hubiera salido de mi país”, expresó.

El odio del ‘Tuca’ hacia el América es un hecho que sigue generando polémica entre los aficionados, ya que mientras algunos toman con humor las declaraciones de Ferretti, otros desatan su furia por sus comentarios.