Afición del América se rinde ante Saint-Maximin por ‘quebrarle’ la cadera a Kevin Álvarez

Allan Saint Maximin, refuerzo bomba del América para el Apertura 2025, ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de André Jardine después de haber superado con éxito las pruebas médicas.

Así humilló a Kevin Álvarez

Como era de esperarse, el jugador francés tuvo una cálida bienvenida por parte de sus compañeros, quienes le dieron la tradicional fila india antes de comenzar el calentamiento.

En su primera práctica, el atacante de 28 años dejó en claro por qué las Águilas pagaron tanto por él, ya que mostró sus habilidades con el balón en incluso dribló en varias ocasiones a Kevin Álvarez.

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales se observa como Saint-Maximin se quita la marca del lateral azulcrema, recorta hacia el centro y tira a portería. Incluso en otro clip se muestra cómo da una asistencia de taquito a gran velocidad.

Afición del América lo elogia

Las buenas impresiones del futbolista francés no pasaron desapercibidas por los fanáticos del América, quienes se mostraron entusiasmados con su refuerzo bomba.

“Es buenísima la capacidad que tiene para quitarse rivales”, “Le quebró la cadera a Kevin Álvarez”, “Este cabrón va a romper la liga” o “Ni 10 minutos lleva ASM con el América y ya hizo c@gada a Kevin Álvarez”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuándo debuta con América?

Cabe mencionar que Allan Saint-Maximin portará el dorsal 97 y podría ver sus primeros minutos con América en la jornada 5 ante Tigres, el próximo 16 de agosto en el Volcán.

En caso de que no tenga actividad, se espera que debute en la fecha 6, cuando las Águilas visiten el Estadio Jalisco para medirse ante los rojinegros del Atlas, el domingo 24 de agosto.