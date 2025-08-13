¿Adiós Cadillac? Christian Horner frenaría el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez ha desatado infinidad de rumores sobre su posible regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la mano de Cadillac, escudería que hará su debut en el circuito el próximo año.

¿Checo no llegará a Cadillac?

Aunque muchos dan por hecho el arribo del piloto mexicano al equipo de General Motors, en las últimas horas surgieron diferentes versiones acerca de que esto no podría concretarse, ¿la razón? el posible fichaje de Christian Horner.

El exjefe de escudería de Red Bull planea volver pronto al paddock y han comenzado los rumores acerca de que Cadillac sería su próximo destino, según informó el medio Auto Motor und Sport.

“Según se rumorea en el paddock de la Fórmula 1, el recién llegado Cadillac parece ser un destino prometedor” informó la citada fuente, aunque sin dar más detalles al respecto.

Si bien por ahora se trata de especulaciones, no suena descabellado que Christian Horner se una a Cadillac, principalmente por su amplia experiencia en el Gran circo, algo de lo cual tendrá que echar mano la escudería estadounidense si quiere competir con los grandes equipos.

Checo Pérez cosechó 29 podios con Red Bull. Mexsport (MexSport Via Firo Sportphoto)

En caso de que se confirmen las versiones, esto podría frenar el posible regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, al menos con Cadillac, ya que es bien sabido que no existe una buena relación entre ambos personajes.

El conductor azteca dejó buenas sensaciones en sus primeros tres años con Red Bull, siendo clave en el primer título mundial de Max Verstappen y consagrándose como campeón de constructores.

Sin embargo, el 2024 fue todo lo contrario y terminó con una gris temporada de 19 carreras sin subir al podio, razón por la que los Toros Rojos terminaron despidiéndolo. De hecho, se rumora que Christian Horner fue el artífice de su salida.

Por ahora, habrá que esperar cómo se mueve la parrilla de pilotos y, si bien Cadillac es la opción más fuerte para Checo Pérez, también podrían abrirse otras puertas para él en equipos como Alpine o incluso Mercedes.