Marion Reimers teme reacción de CH14 a su nuevo look: “Espero no romper su ideal de mujer”

Javier Chicharito Hernández se ha vuelto tendencia en redes sociales durante las últimas semanas debido a los polémicos videos que subió a su cuenta de Instagram cuestionando el rol que debe ocupar la mujer en la sociedad.

Esta opinión le valió infinidad de críticas, al punto en que fue castigado por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, que consideraron que sus comentarios promueven “estereotipos sexistas”.

Marion se lanza contra CH14

En medio de la controversia, la periodista deportiva, Marion Reimers, lanzó una fuerte crítica contra el goleador mexicano. En primera instancia, ironizó con la situación al mencionar que espera que Chicharito no se moleste por haberse hecho un cambio de look.

“Desafortunadamente me tuve que volver a cortar el cabello; espero que eso no rompa los protocolos tradicionales que ‘Chicharito’ espera de las mujeres”, dijo durante su intervención en el programa Tercer Grado Deportivo.

Las críticas de Marion mera no pararon ahí, pues incluso aseguró que CH14 es un reflejo de las nuevas generaciones, a quienes acusó de tener ideas conservadoras, algo que le genera preocupación debido al impacto mediático que tiene el goleador mexicano en redes sociales.

“Lo preocupante de todo esto es que es una sintomatología, es decir, él es un reflejo de lo que sucede en redes y de lo que sucede en el mundo en general”, apuntó.

“Estas nuevas generaciones si traen un nuevo chip, un chip mucho más conservador. Todo este discurso de Javier Hernández que está echando a andar con sus 6.23 millones de seguidores, pues reproducen mensajes que tienen un efecto perjudicial, en donde se reproducen estereotipos de masculinidad muy tóxica”, sentenció.

Cabe mencionar que tras el castigo que recibió por parte de la Liga MX, Javier Hernández tomó terapia psicológica, en la que reveló que su intención no era generar polémica.