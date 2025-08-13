Revelan el jersey estelar con el que México debutaría en el Mundial 2026: Así luce

La Selección mexicana de futbol sigue preparándose para la Copa del Mundo 2026 y a menos de un año del silbatazo inicial, se filtró lo que será el jersey estelar que utilizará durante el torneo.

Aunque en las últimas semanas surgieron diferentes versiones, el sitio Footy Headlines ventiló la que finalmente sería la camiseta principal del combinado azteca.

Así sería la piel del Tri

Dicha indumentaria estaría inspirada en la que se utilizó en el Mundial de Francia 1998, por lo que en la parte frontal tendría un diseño que emula al calendario azteca, junto al escudo del Tricolor en el centro.

En este jersey de México predomina nuevamente el verde como el color principal, aunque cuenta con franjas en blanco y rojo en la parte de las mangas y cuello, completando así los tres colores del lábaro patrio.

Al ser el uniforme principal, esta vestimenta solo sería utilizada en los juegos en los que México esté considerado como equipo local, es decir, sería el que portaría durante el partido inaugural el 11 de junio del 2026.

México se prepara con rivales de peso

Es importante mencionar que a menos de un año para el inicio de la máxima justa deportiva, la Federación Mexicana de Futbol confirmó un partido contra Ecuador en Guadalajara durante la fecha FIFA de octubre.

Además, se espera que en noviembre México enfrente a la Selección de Uruguay en el Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila. Por si fuera poco, el combinado azteca planea jugar un amistoso ante España o Argentina para la reintegración del Estadio Azteca, en marzo del 2026.