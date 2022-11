¡Renueva el guardarropa¡ Lleva el minimalismo a tu clóset

Menos es más. El fin principal de un clóset minimalista es hacer muchas combinaciones con pocas prendas; la tendencia no es nueva, pero tomó fuerza en la última década. (Cuartoscuro)

El minimalismo es la tendencia que busca eliminar los sobrantes para existir solo con lo esencial; se adapta a casi cualquier parte de la vida, como a la vestimenta. Un guardarropa minimalista es fácil de armar, y más aún en épocas como el Buen Fin –el cual se desarrollará entre el 18 y 21 de noviembre–, donde las promociones están a la orden del día.

Lo principal del también llamado ‘armario cápsula’ es contar con una pequeña cantidad de prendas que estén en armonía; no importa cómo o cuándo las uses, siempre combinarán. Este estilo aplica para cualquier género, no se alinea a la moda en turno, es atemporal y cubre la mayoría de los compromisos sociales.

Asimismo, debes tomar en cuenta que en un clóset minimalista no entra la ropa para hacer deporte ni la de fiestas formales; en algunos casos tampoco los accesorios, sin embargo, esto depende de tu estilo. Si deseas incursionar en el mundo del minimalismo, en seguida, te mostramos los puntos básicos a considerar .

Colores neutros

Una paleta de colores monocromáticos es fundamental en un ‘armario cápsula’. Elige el tono que sea –claro o pesado–, pero respeta sus variaciones. Si todas tus prendas están en armonía, no importa cuál te pongas, pues siempre combinarán.

Versatilidad de prendas

En un clóset minimalista cada prenda de ropa debe tener dos o más funciones. Por ejemplo, una playera debe quedar bien tanto con unos jeans como con una bermuda; un suéter debe armonizar tanto con un pants como con un pantalón de vestir. Esta parte tómala en cuenta antes de salir de compras, así evitarás doble gasto.

Productos de calidad

La consecuencia de tener un clóset minimalista es el desgaste de la ropa, debido a que utilizarás las prendas constantemente; al menos una vez por semana. Para evitar gastos contantes tienes que seleccionar marcas con calidad comprobada, es decir, que sus productos sean de larga duración. Si omites esto, no durarás en la tendencia, pues destinarás mucho dinero a tu guardarropa.