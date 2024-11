Con tu lomito o michi a todos lados, toma esto en cuenta si lo llevarás de viaje

Blanca Olivera, representante del Movimiento Animalista, comparte una serie de recomendaciones para quienes planean viajar con sus mascotas , ya sea en el país o al extranjero. Con anticipación y preparación, es posible garantizar un viaje seguro y cómodo para todos.

Para viajes dentro de México, es necesario que las mascotas cuenten con la vacuna séxtuple. En caso de un destino internacional, se recomienda la vacuna quíntuple junto con las de rabia, yardia y bordetela.

Además, se requiere una desparasitación interna y externa para evitar problemas con pulgas, garrapatas o piojos.

Es importante que estos procesos se realicen al menos mes y medio antes del viaje, ya que las vacunas necesitan tiempo para hacer efecto.

La cartilla de vacunación debe estar firmada y sellada por el veterinario, con su cédula profesional.

También se sugiere incluir un AirTag u otro dispositivo de rastreo en el collar para monitorear en tiempo real la ubicación de la mascota. Esto puede ser particularmente útil en destinos desconocidos o si la mascota se encuentra en una transportadora.

Es clave acostumbrar a las mascotas a viajar en automóvil. Para trayectos largos, Olivera sugiere realizar prácticas frecuentes, aumentando poco a poco la duración de los viajes.

En el caso de los gatos, que tienden a ser más nerviosos, se recomienda hacer estos trayectos al menos un día sí y uno no durante un mes y medio antes del viaje.

“Los animales no saben que van de vacaciones, se deben de tener más precauciones de los lugares a los que se va visitar, porque para él va a ver que no es su casa y debemos extremar precaución para que no se vaya a perder”.