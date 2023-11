¿Scarlett Johansson regresa como Black Widow? Actriz responde

Tras la reciente publicación de Variety acerca de la crisis en Marvel a raíz de los descalabros en sus proyectos más recientes, se ha especulado sobre la posibilidad de reunir al elenco original de ‘Avengers’, con Scarlett Johansson incluida.

En una entrevista realizada hace poco, la actriz abordó estos rumores, admitiendo que no veía como muy probable el regreso de Natasha Romanoff al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). No obstante, no descartó la idea de volver a interpretar el papel.

¿Qué dijo Scarlett Johansson sobre su regreso como Black Widow?

En una entrevista para el programa matutino Today Show, Scarlett Johansson afirmó que carece de información acerca de los supuestos planes que se le atribuyen a Marvel Studios, durante la entrevista, la actriz hizo bromas sobre la posible vuelta de Black Widow, sugiriendo cómo podría ser este regreso al personaje.

“¿Podría ser una versión vampírica del personaje? ¡Estoy aquí para eso! O una versión zombie ¿A lo mejor?”, dijo presentando estas dos posibilidades como las únicas opciones para su regreso a Marvel.

Asimismo, la actriz también hizo mención del fallecimiento de su personaje, afirmando que consideraría un verdadero milagro si Marvel Studios lograra resucitar a Black Widow. No obstante, Scarlett no descartó la idea de retomar el papel.

“No lo sé chicos, creo que ese es el final, ¿no? Sería un milagro. Sería un verdadero milagro de Marvel. Sería una maravilla. Pero ya sabes, ¿quién sabe? Eh... No estoy segura”, indicó.

Los seguidores del personaje sostienen que en la actualidad “no es imprescindible” recurrir a una versión revivida de Black Widow, dado que, con el concepto del ‘multiverso’, el estudio dispone de diversas formas para reintegrar a los Vengadores originales.

Por otro lado, se tiene que, de acuerdo con la información proporcionada por Variety, se están llevando a cabo conversaciones acerca de la posibilidad de reunir al elenco original para una nueva película de ‘Avengers’.

Según este supuesto proyecto, se contempla la resurrección de Iron Man, con Robert Downey Jr. retomando el papel, y también se incluiría a Scarlett Johansson interpretando nuevamente a Black Widow. Ambos personajes perdieron la vida en ‘Avengers: Endgame’ (2019).

Hasta el momento, el estudio no ha llegado a una decisión definitiva, por lo que no se ha confirmado oficialmente el regreso de Robert Downey Jr. como Tony Stark.