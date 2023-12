Karol G estaría molesta con Ozuna por esta razón

El remix de ‘Hey Mor’ sin lugar a duda ha sido uno de los temas musicales más esperados, la misma, pues en su momento fue uno de los más exitosos interpretado por Feid y Ozuna, pero ahora, además también contaría con la participación de Karol G, quien se ha convertido en una de las cantantes latinas más importantes a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar de que ‘El negrito ojos claros’ ya estaba dando algunos adelantos sobre la canción, lamentablemente esta nunca pudo salir a la luz pública, y es ahora cuando se dieron a conocer las verdaderas razones por las que ‘Hey Mor’ junto a Karol G no pudo estrenarse.

¿Qué dijo Ozuna sobre el tema musical?

A través de un live realizado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño reveló las verdaderas razones por las que ‘Hey Mor’ nunca logró estrenarse, ya que varios de sus seguidores aprovecharon el momento para preguntarse sobre el tema, a lo que este dijo lo siguiente:

“Nunca va a salir. Karol G me regañó porque subí un preview y me sentí regañado. Lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo”, indicó.

Asimismo, Ozuna también dijo que al parecer la artista tenía otros planes. “Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía y subí un preview. Creo que eso no le gustó, se molestó conmigo, no me habla”, dijo.

La reacción en redes sociales

Cabe resaltar que las declaraciones del intérprete de ‘Taki taki’ están siendo difundidas en redes sociales al mismo tiempo que Karol G celebra el éxito de sus conciertos históricos en Medellín, generando opiniones divididas, ya que, mientras algunos respaldan la elección de ‘la Bichota’ de no seguir adelante con el lanzamiento del remix de ‘Hey Mor’, otros la critican acusándola de estar demasiado engreída.

“Está a un nivel fuerte ella y eso le da el derecho de ser reservada con su profesión y si se hace un acuerdo de confidencialidad, es tu palabra la que falla…”.

“Lo de siempre Karol queriendo adueñarse de las canciones”.

“Pero es que tú fuiste quien la ayudo a ella a subirse que deje el show ella que contigo fue que conocimos quien es Karol g con esa no que sea agradecida ya me molesto ella que no se crea la más ahora con Ozu no tú fuiste quien más la apoyó a ella”.

“La gente con dinero cambia y no se acuerda de donde viene”.