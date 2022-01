Así es el personaje de Gaby Spanic en “Corazón guerrero”

2022 comenzó a todo ritmo para la actriz venezolana Gaby Spanic. Luego de su polémica participación en el reality show La casa de los famosos, la artista se han enfocado en su carrera actoral, también en varios proyectos personales como su calendario y un nuevo libro donde comparte sus reflexiones.

Spanic también pasó recientemente por el quirófano para hacerse unos “arreglitos” y lucir espectacular para el nuevo personaje que interpretará en la telenovela “Corazón guerrero”, en la que compartirá créditos con la presentadora y modelo, Alejandra Espinoza, y el galán de La desalmada, Gonzalo García Vivanco, la pareja protagónica.

“Estoy súper feliz. no trabajaba con Salvador Mejías hace 23 años que hicimos La Usurpadora. Estoy enamoradísima del personaje, es la mamá de los protagonistas masculinos , una madre con un corazón guerrero, que lucha mucho, constantemente como lo haría cualquier madre mexicana, capaz de hacer lo que sea por sus hijos, eso me fascina porque también soy madre”.

La actriz ha estado compartiendo en sus redes sociales los momentos de las primeras grabaciones, con sus compañeros de elenco. Junto a Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Girao dio el primer chaquetazo de la producción de Salvador Mejías, que tiene locación Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México.

Spanic ha estado en el ojo del huracán en los días recientes, no solo por mostrar los resultados de su cirugía plástica, cuyo proceso compartió en las redes sociales. Entonces dijo que se haría unos retoques para corregir la flacidez que causó la pérdida de peso en el reality Dancing with the stars.

“Gaby tuvo una pequeña pérdida de peso cuando bailó en el reality Dancing with the stars. “Vamos a dar un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que con el tiempo ha venido descendiendo y está un poco laxa”, detalló su cirujano en un reciente video junto a la actriz.

La vida sentimental de la venezolana también la ha llevado al paradón una vez. Luego de confesar en “La casa de los famosos” que una expareja la dejó por un hombre, algunos medios dieron con la identidad de esta persona dejando al descubierto su drama personal. Spanic reaccionó en las redes sociales con un mensaue contundente contra los “haters”.

“Algunos medios no pueden vivir sin mi! SOY DE MI MISMA JajajajajaSe nota que necesitan gente TOP para vender revistas!Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación!Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS. Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz , agradecida, avanzando empiezan a dispararme a quema ropa! No les da vergüenza ganarse la vida así? Y ni hablar de los haters contratados para perjudicar!”, expresó.

En el texto agregó: “Quiero dejar claro que mi vida privada, no le incumbe a nadie! Transgredir , insultar, enlodar, mentir es muy grotesco! Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quien es cada quien! En criollo no se les puede dar atole con el dedo! Y a la mayoría de los medios de comunicación que son tan buenos y llenos de credibilidad! Gracias, gracias,gracias por tanto apoyo! Son grandes y comprenden el gran compromiso que tienen con la sociedad y su público! Los Amo a tiempo!”.