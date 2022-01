Así es la enorme mansión que compró Chiquis Rivera

En medio del torbellino que atraviesa el clan Rivera, familia de la fallecida Jenni Rivera, una de sus integrantes parece buscar nuevos horizontes. Se trata de la también cantante Chiquis Rivera, primogénita de la diva de la banda, quien hará maletas para mudarse a una lujosa propiedad adquirida recientemente.

La mansión está valorada en unos tres millones de dólares y está ubicada en el exclusivo Chatsworth, en Los Ángeles, California, según detalló el portal Chisme No Like y la revista Hola. Aunque la negociación se concretó a finales de 2021, no fue si no hasta ahora que la cantante reveló detalles.

Algunas de las imágenes de la enorme casa se han filtrado en las redes sociales. Se ha podido conocer que tiene 5.685 pies cuadrados de construcción y un total de 89.288 pies cuadrados incluyendo el jardín y el estacionamiento, agregó la publicación. Cuenta con cinco habitaciones y seis baños, además de alberca, terraza y hasta un jacuzzi en el jardín.

Los Rivera protagonizaron un escandaloso conflicto semanas atrás motivado por las acusaciones de Chiquis y el hijo menor de Jenni Rivera, Jhonny López, quienes apuntaron hacia el manejo de la empresa de su madre duranrte la gestión de su tía Rosie Rivera. Según dijo la hija mayor de Jenni, se detectó el robo de uno s 80.000 dólares, por parte de una persona muy cercana a su tía, quien hasta ahora fue directora ejecutiva de las empresas Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion.

“Me acabo de dar cuenta de que hace varios años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron, porque es eso, un robo, según ella ya lo pagó. Quizás Rosie no es un ratera, quizás ella no robó, pero no fue honesta”, exclamó la hija de la diva de la banda.

No pasó mucho tiempo para que Juan Rivera saliera en defensa de su hermana. Entre indirectas y fuertes reclamos por el dinero, apareció Lupillo Rivera en escena para defender a sus sobrinos, asegurando que están en todo el derecho de reclamar y de vivir el nombre de su madre, ya que ella trabajó toda su vida por y para sus hijos.

En la controversia, Lupillo apuntó contra su hermano por supuestamente reclamar una mayor cantidad de dinero del fidecomiso al igual que sus hijos quienes habrían cobrado algunos cheques. Las declaraciones molestaron a Juan Rivera quien con un corrido declaró a su hermano como enemigo y aseguró que “los hijos no se llevan a la guerra”. Al mismo tiempo pidió perdón a su hermana fallecida por haber lastimado lo que más amaba: sus hijos.

La matriarca de la familia Rivera, Rosa Saavedra, habló del conflicto y lanzó una indirecta a “quienes por años no buscaron ni ayudaron a los cinco hijos de Jenni. “Ahora haz caravana con sombrero ajeno. Se vale agarre fama, que la necesita para sus negocios, pero en realidad nunca estuvieron allí cuando Jenni faltó, Ni una lágrima hubo”.