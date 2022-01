Ex de Miguel Bosé: “Mi relación con Miguel acabó como una historia de terror”

En el mundo del espectáculo ocurren todo tipo de escándalos alrededor de una relación, que puede ir desde la infidelidad hasta una ruptura polémica y ruidosa. Y en el caso de Miguel Bosé y su expareja Nacho Palau no fue la excepción ya que después de 26 años de estar juntos el escultor reveló que vivió “una historia de terror” durante sus últimos años juntos.

Nacho conoció a Miguel cuando tenía 19 años de edad. Luego, Bosé lo buscó y tuvieron su primera cita. Después de unos años tomaron la decisión de irse a vivir juntos en Extremadura donde el cantante compró una propiedad en la que vivieron nueve años. Pero en 2018 anunció su separación e incluso tomó medidas legales para quedarse con los hijos que comparte con Bosé.

La “historia de terror” que vivió Nacho Palau con Miguel Bosé

A través de una entrevista con la revista Diez Minutos, el escultor rompió el silencio sobre su relación con Bosé durante una parte de los 26 años que estuvieron juntos, alegando que hubo momentos en los que vivió una “historia de terror” junto al cantante, en especial cuando se mudaron a Panamá.

“Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor”, dijo Nacho.

El artista plástico también añadió que si bien Bosé había cambiado desde hace varios años, empezó a notar una gran diferencia desde que nacieron sus hijos, dos parejas de gemelos que nacieron por maternidad subrogada. “Ha cambiado mucho y empezó a cambiar cuando nacieron los niños. Quizá no solo fueron los niños, también su carrera pero a Miguel se le agrió el carácter”, comentó Palau.

Nacho también relató la obsesión de Miguel Bosé en torno a la seguridad de los pequeños, siendo esta muy estricta: “Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación”.

Palau en una batalla legal por los cuatro hermanos

A través de la entrevista e incluso de sus redes sociales y otras declaraciones en los medios, el escultor ha hecho pública su intención de recuperar la tutela de los cuatro hermanos para que vivan con él y no estén separados. Actualmente cada uno de los involucrados tiene a una pareja de gemelos, por lo que los pequeños tiene mucho tiempo sin reunirse.

“Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho”, dijo Palau en la entrevista.

También añadió que esta acción no la hace por conseguir dinero o beneficios de parte de Bosé y sus hijos sino que su intención es de mantener a los hermanos unidos, comentando que no se ven desde hace tres años.

“Una vez se acaba la convivencia de los menores, no le pido nada. ¿Tú le negarías el pan a tus hijos sabiendo que tienen necesidades? Yo no le pido, él sabe lo que hay… Si no sale de él, yo no le pido nada, mantendré a los niños y haré por ellos todo lo que pueda. Yo lo hago para que los niños vivan juntos. Yo he demostrado que puedo trabajar en cualquier cosa, no se me caen los anillos, soy feliz y me encanta trabajar”, dijo el ex de Miguel Bosé.

