La referencia a Los Cuatro Fantásticos en el tráiler de Moon Knight

Moon Knight llegará en marzo a Disney +, siendo esta la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel de 2022. Pero con el estreno del tráiler de la producción no solo se emocionaron los fanáticos de este héroe sino que también lo hicieron los seguidores de Los Cuatro Fantásticos, ya que en el clip se muestra una referencia a este grupo de superhéroes.

La sinopsis oficial de Moon Knight afirma que la serie seguirá a Grant, un “empleado de una tienda de regalos”, que se ve afectado por “desmayos y recuerdos de otra vida” y finalmente se entera de que “comparte un cuerpo con el mercenario Marc Spector”. Las dos personalidades tienen que “navegar por sus complejas identidades mientras son empujadas a un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto”.

El tráiler de Moon Knight tiene una referencia a Los Cuatro Fantásticos

Si bien puede tomar algún tiempo para que este cuarteto de superhéroes llegue al Universo Cinematográfico de Marvel, muchos fanáticos de ojos agudos están convencidos de que el tráiler de Moon Knight tiene una posible referencia a Los Cuatro Fantásticos, vinculado de manera muy sutil a uno de los enemigos más icónicos de este grupo.

Y es que tal y como los señalan una gran cantidad de usuarios de Twitter, una escena en el tráiler muestra al personaje titular en su identidad de Steven Grant conduciendo un camión, pero en su interior se pueden ver que hay varias cajas detrás de él con las palabras “Von D” en ella.

A propósito de esto, el video ha llevado a la especulación entre algunos fanáticos de que esto insinúa la existencia del archienemigo de Los Cuatro Fantásticos, Victor Von Doom / Doctor Doom, dentro del UCM.

Desde que hizo su primera aparición en The Fantastic Four #5 de 1962, Doctor Doom ha sido una gran molestia para el equipo de superhéroes. Pero si bien es principalmente un antagonista de este grupo, también ha molestado a otros héroes en el Universo Marvel como Spider-Man, Hulk y, por supuesto, Moon Knight.

El protagonista de Moon Knight ofrece detalles de la serie

Antes del lanzamiento del tráiler, el protagonista de la serie, Oscar Isaac, llamó a Moon Knight el mayor desafío de su carrera y que incluso le hizo varias propuestas al presidente de Marvel, según reseña el portal Screenrant.

“Hablando con Kevin [Feige], le dije que voy a entrar con estas grandes ideas, y si no te gustan, eso es justo. E inmediatamente, lo vimos todo... No podía esperar para llegar al set, y fue la mayor carga de trabajo que he tenido en mi carrera y la más desafiante; por la gran cantidad de cosas que tuvimos que hacer en ocho meses, e incluso así, no podía esperar para llegar a la hora de trabajar” comentó el actor.

Isaac había discutido previamente por qué optó por trabajar en Moon Knight después de X-Men: Apocalipsis. “Amo a las personas involucradas”, señaló el actor. “Pensé que había una historia increíblemente inusual para contar dentro del mundo de, ya sabes, el lenguaje de los superhéroes. Pero estamos haciendo algo que es muy diferente, y que no sigue lo mismo... ni siquiera necesariamente la lógica de lo que hacen muchas películas de superhéroes”.

¿Mr. Fantástico en la nueva película de Doctro Strange?

No hace mucho tiempo, se rumoreaba que el elenco en constante expansión de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura incluirá un cameo de un miembro de Los Cuatro Fantásticos aún por establecer. Pero un nuevo rumor sugiere que el cameo involucrará al actor John Krasinski.

Según el portal The Illuminerdi, la próxima secuela de Doctor Strange se basará en el multiverso establecido en Spider-Man: No Way Home. Se rumorea que Krasinski aparece como una variante de nada menos que Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico. El informe sugiere que el actor ya ha filmado escenas para Multiverse of Madness.

Te recomendamos en video: