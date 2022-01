Daniel Radcliffe ha reservado un nuevo y emocionante papel

El actor Daniel Radcliffe parece como si necesitara un poco de magia para liberarse de sus grilletes mientras interpreta al activista anti-apartheid arrestado Tim Jenkin. La estrella de “Harry Potter” protagoniza “Escape from Pretoria”, inspirado en la fuga de Tim de una notoria cárcel sudafricana en 1979. El rodaje comenzó hace tres semanas en Adelaida, Australia.

Daniel no es ajeno a cambiar de vestuario para papeles de actuación. El mes pasado, The Mirror informó cómo la estrella de Harry Potter adquirió un nuevo vello facial para su nuevo papel en la comedia de situación estadounidense Miracle Workers. Incluso el actor dijo que los fanáticos de Hogwarts lo miraban raro debido a su vello facial.

“Sí, están como, ‘¿Qué le ha pasado?’ Como si pensaran que he caído en tiempos difíciles, o algo así. Pero me gusta cualquier excusa para que me digan que no me afeite durante unos meses, es genial”, explicó Radcliffe. “Miracle Workers” ve a Daniel interpretando a un ángel que no se detendrá ante nada para salvar a la humanidad.

Daniel Radcliffe revela algunos “complejos” corporales

El eterno Harry Potter también reveló cómo otras partes de su cuerpo provocaban dramas en el trabajo. La estrella británica dice: “Hice una película llamada Swiss Army Man. Mi trasero se usa como apoyo en ciertos momentos, así que tuvieron que hacer un molde de mi trasero, y no hay dignidad en ese proceso”, aseguró.

Daniel continuó explicando que: “Estás agachado y alguien cubre tu trasero con resina… ¡Te quedas ahí un rato y luego te levantas y esperas que el tipo que lo hizo sea de confianza y que después de eso sean buenos amigos!”.