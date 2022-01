Estas estrellas se arrepienten de algunos de sus personajes pasados

No a todos los actores les gusta verse en la pantalla grande, pero a algunos ni siquiera les gusta recordar que participaron en una producción por completo. A lo largo de los años, muchas estrellas han revelado en varias entrevistas que no siempre les encantan los papeles que asumieron en el pasado, incluso si los papeles pueden ser algunos de los más icónicos.

A veces, las estrellas tienen dudas sobre su desempeño. O tuvieron malas experiencias con sus compañeros de reparto o directores. En otros casos aseguran que el guion no fue el más acertado para actuar. Sea cual sea la razón, estos actores admiten haber echado para atrás el cassette y no estar conformes con los resultados.

Eddie Redmayne, por ejemplo, dijo que no volvería a ser “La Chica Danesa”, en la que interpretó a una mujer transgénero, Lili Elbe. “No, no lo aceptaría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error. La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting se debe a que muchas personas no tienen una silla en la mesa.” , dijo recientemente.

Pero a Shia LaBeouf no le gustaba Indiana Jones, ni ninguna colaboración con Steven Spielberg. “Crecí con esta idea, si llegaste a Spielberg, ahí es donde tienes que estar. Entonces llegas allí y te das cuenta de que no estás conociendo al Spielberg con el que sueñas. Estás conociendo a un Spielberg diferente, que está en una etapa diferente de su carrera… la única película que me gustó que hicimos juntos fue Transformers 1″, dijo a Variety.

Kate Winslet no le gustó su actuación de “Titanic”

Por su parte, George Clooney no quedó muy conforme con “Batman y Robin”. George se ha burlado de su papel en la película de superhéroes a lo largo de los años en entrevistas. “En retrospectiva, es fácil mirar hacia atrás y decir ‘Woah, eso fue realmente una mierda y me fue muy mal en eso’. Fue una película difícil en la que ser bueno. No sé qué podría haber hecho de otra manera. Pero si voy a ser Batman no puedo decir que no funcionó y luego no asumir parte de la culpa”, dijo a Total Film.

Kate Winslet se arrepintió de “Titanic”, pero no por el papel sino que le avergüenza verse a sí misma en la pantalla. “En cada escena, estoy como ‘¿En serio, en serio? ¿Lo hiciste así? Oh Dios mío.’ Incluso mi acento americano, no puedo escucharlo. Es horrible. Ojalá sea mucho mejor ahora. Suena terriblemente autocomplaciente, pero los actores tienden a ser muy autocríticos. Me cuesta mucho ver cualquiera de mis actuaciones, pero al ver Titanic pensé: ‘Oh, Dios, quiero hacer eso otra vez’”, confesó a CNN hace años.