El pasado diciembre, se llevó a cabo el funeral de ‘El Charro de Huentitán’ Vicente Fernández o ‘Don Chente’ en su rancho “Los Tres Potrillos” y el único medio que pudo acceder fue el de Televisa, para el que se encontraba trabajando Mara Patricia Castañeda.

Lo que ocasionó que la presentadora de Venga la Alegría de TV Azteca, Anette Cuburu, se molestará ya que a Flor Rubio (enviada especial de TV Azteca) no la dejaron ingresar, lo que ocasionó cierta molestía en la presentadora que recalcó que a Mara sólo la dejaron entrar porque es ex esposa de Vicente Fernández Jr “Dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más”, agregó Anette en la transmisión en vivo del programa.

Después de la polémica, a Mara Patricia la entrevistaron y mencionó que ella no sabía nada que simplemente alzó la mano y la dejaron pasar, Vicente Fernández Jr. le dijo “Ella sí pasa”, los dos voltearon al mismo tiempo y cree que por eso fue que la dejaron pasar, pero que en ningún momento hubo alguna preferencia para ella que él se encontraba con su dolor y ella haciendo su trabajo.

Mara Patricia Castañeda y Anette Cuburu. Mara Patricia Castañeda le responde a Anette Cuburu tras lo sucedido en el rancho "Los Tres Potrillos". / Foto: Instagram

Mara Patricia Castañeda y Anette Cuburu hablan de la polémica por funeral de Vicente Fernández

Pero el pasado viernes 21 de enero de 2021, a casi un mes de la polémica, Mara Patricia Castañeda por medio de su canal de YouTube invitó a Anette Cuburu a aclarar lo que sucedió ese día y realizó un live o un en vivo y Anette reveló que ella al trabajar en la otra empresa a la de Mara, tiene que ser muy objetiva con lo que está viendo y está pasando, y simplemente dijo: “A Mara la están dejando pasar porque acordémonos que es ex esposa de Vicente Jr” y recalcó que en ese momento nunca vio lo malo, sólo estaba informando y nunca lo sintió como una falta de respeto.

Anette agregó que nunca le pidió disculpas porque no lo sintió como si hubiese sido una grosería, que en realidad, ella admira el trabajo de Mara y que incluso le ha copiado en la forma de conducir porque la admira desde hace varios años y su intención nunca fue lastimarla que no trataba de opacarla.

Por su parte, Mara agregó que nunca se sintió ofendida por lo que le dijo, que cada una estaba haciendo su trabajo y no hay razón para criticar el trabajo de la otra.

Te dejamos el en vivo: