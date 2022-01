Vanessa Hudgens sorprende a los fanáticos con su voz en “Tick, tick, Boom!”

En un nuevo clip compartido en Instagram, Vanessa Hudgens demuestra que aún tiene las habilidades para el canto que la hicieron icónica como Gabriella Montez de “High School Musical”. Cantando en una habitación vacía, Vanessa impresiona al equipo con su poderoso cinturón y sus suaves notas altas.

Aunque la estrella escribió que estaba “muy nerviosa” por actuar, el video demuestra que la cantante no tiene nada de qué preocuparse. En el clip, Vanessa, luciendo un auricular, canta un verso de “Come to Your Senses”, de la banda sonora de “Tick, Tick, Boom!”. La película, dirigida por Lin-Manuel Miranda, está protagonizada por Andrew Garfield como Jon, un aspirante a dramaturgo más joven que navega por la vida en la ciudad de Nueva York.

Vanessa interpreta a Karessa Johnson, la mejor amiga de Jon y una aspirante a actriz, a quien él incluye en su musical Superbia. En la película, Karessa interpreta “Come to Your Senses” en un taller del musical. Cantar en una habitación tranquila requiere valentía, y Vanessa se aseguró de agradecer a la coprotagonista Alexandra Shipp, por ser una audiencia solidaria.

Vanessa Hudgens cosecha nuevas amistades

La ex chica Disney agradeció dulcemente a la actriz, que interpreta a la novia de Jon, Susan, en su pie de foto, y le dio crédito a Alexandra por tomar el video y “estar allí para animarme”. Alexandra le devolvió el amor a su buena amiga y comentó “¡GAWDESS!” junto con emojis de chimenea y corazón.

Vanessa apareció sonrojada y encantadora en el estreno de la película en noviembre pasado, donde llegó a la alfombra roja acompañada por su novio, el jugador de la MLB Cole Tucker. La pareja parecía feliz y enamorada en elegantes conjuntos negros coordinados. En una entrevista de diciembre con Glamour UK, Vanessa dijo que insta a cada mujer a usar lo que quiera, porque sus sostenes “no están ajustados”.