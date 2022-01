5 curiosidades de Julia Fox, el nuevo amor de Kanye West

Kanye West y Kim Kardashian han acaparado las miradas desde que anunciaron su separación y cada uno se dio una nueva oportunidad en el amor.

En un principio fue la socialité, quien en varias oportunidades ha sido vista en compañía del comediante estadounidense, Pete Davidson; lo que ha causado revuelo en las redes sociales.

Posteriormente fue Ye, quien junto a la actriz italoestadounidense, Julia Fox, demostró estar preparado para una nueva historia de amor en su vida.

La pareja se mostró públicamente en la alfombra roja de la Semana de la Moda en París con un outfit a juego.

La pareja acaparó la mirada de los presentes Foto: Instagram @juliafox

Aunque Julia Fox no es nueva en la industria artística, en los últimos días ha llamado la atención de la audiencia por su relación con el cantante de “Donda”. Es por eso que te traemos cinco curiosidades de la actriz.

Su primer matrimonio

La actriz de 31 años se casó en 2018 con Peter Artemiev, un piloto neoyorkino y padre de su único hijo, Valentino, quien nació en enero 2021.

Tras varios años juntos, la relación llegó a su final y Julia lo tildó de “alcohólico” y de “holgazán” a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Este hombre me dejó con un bebé de 5 meses, un perro, una casa y TODAS LAS FACTURAS. ¡Está mal! No es justo. Ya ni siquiera puedo hacerlo. Simplemente no quiero que mi hijo se jod* porque sienta que su padre estuvo ausente o amaba el alcohol y las fiestas más que a él”, publicó la actriz en diciembre de 2021.

Su paso por Playboy

El primer acercamiento de Julia Fox a la industria artística fue a través del modelaje. En 2015 la actriz formó parte del emporio creado por Hugh Hefner. Aunque antes de su llegada al mundo del modelaje trabajó en una heladería y en una zapatería.

Tiene un podcast

Julia Fox también trabaja como creadora de contenido junto a su amiga Niki Takesh con quien comparte el podcast “Forbidden Fruits”.

Su participación en “Diamantes en bruto”

En 2019 la actriz formó parte de la película protagonizada por Adam Sandler en el papel de “Julia”.

Julia se declaró fan de Cardi B

En su trayectoria como dominatrix, Julia se vio inspirada por la cantante estadounidense, quien también se desarrolló como stripper en sus inicios.

“Para las trabajadoras sexuales, Cardi B es un gran ejemplo. Ella realmente está haciendo lo suyo. Eso es enorme… Que salga una stripper y ahora sea la grandiosa Cardi B. La música ahora lo ha aceptado. Con suerte, el cine y la televisión se volverán un poco más tolerantes”, expresó Julia.

