Britney Spears: ¿Por qué Jamie Lynn estaba en contra de que liberaran a su hermana?

En las últimas semanas Britney Spears y su hermana menor, Jamie Lynn Spears han llamado la atención de la audiencia con una pelea que parece no tener final.

La intérprete de “Toxic” amenazó con demandarla por usar su nombre para promocionar su libro titulado “Things I should have said” (Cosas que debí decir).

Sin embargo, las diferencias entre las hermanas vienen desde mucho más atrás. Incluso se ha revelado que Jamie no estaba muy feliz de que la controversial tutela que ejerció su padre sobre la vida de Britney llegara a su final.

A través de sus redes sociales, la princesa del pop aseguró que su hermana fue una de las personas que la traicionó durante la traumática tutela al apoyar a su padre en todas las decisiones para beneficiarse económicamente.

El exmánager de Britney, Sam Lufti reveló a través de su cuenta de Twitter que Jamie Lynn apoyó a su hermana por poco tiempo ya que tiempo después se parcializó con su padre.

El representante de la artista desde 2007 hasta 2008 ha demostrado en varias oportunidades su apoyo hacia la cantante. Incluso a través de sus redes sociales compartió varios audios en los que Britney expresaba sus ganas de terminar con la tutela que le arrebató más de una década de su vida.

Además, la intérprete de “Crazy” denunció para ese momento que su padre la había amenazado con no dejarla ver más a sus hijos.

“Hola, soy Britney Spears. Es domingo 18. Solo quiero que sepas que quiero salir de esta tutela. Mi tutor me ha chantajeado con las visitas a mis bebés. Estoy confinada, restringida y despojada de mis derechos civiles. Y exijo al estado de California que revise este caso porque siento que es ilegal. Adiós”, expresó la cantante en el audio que compartió Lufti.

Con el reciente lanzamiento del libro de Jamie Lynn en el que menciona la polémica relación que ha tenido con su hermana, Britney amenazó con demandarla por aprovecharse de su nombre y por incluir “afirmaciones engañosas o escandalosas”, aseguró Mathew Rosengart, el abogado de la cantante.

“Te escribimos con algunas dudas porque lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre tu inoportuno libro y sus engañosas o escandalosas afirmaciones sobre ella. Aunque Britney no ha leído ni tiene intención de leer tu libro, ella y millones de sus fans se han quedado sorprendidos al ver cómo la has explotado para obtener beneficios económicos. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, expresa la carta que envió el abogado de Britney un día antes del lanzamiento del libro “Things I Should Have Said”.

