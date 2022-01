Así fue el curioso “funeral” que organizó Demi Lovato

Durante el inicio de su carrera, Demi Lovato fue reconocida no solo por ser una chica Disney debido a sus participaciones en Camp Rock y Sonny entre Estrellas sino también por sus temas pop. Pero ahora en 2022, la actriz le ha dado un giro radical a su imagen, algo que dejó en claro al organizar un funeral simbólico para darle fin a su etapa como cantante de pop.

La estadounidense ha tenido varios altibajos durante los últimos años, protagonizando diversos escándalos debido a sus recaídas y sus visitas a centros de rehabilitación por abuso de drogas y alcohol. Pero Lovato parece decidida a enfocarse en su carrera musical en 2022.

El curioso funeral que organizó Demi Lovato

A través de su cuenta de Instagram, Demi Lovato compartió una imagen en la cual salía sentada mostrando sus dedos medios hacia arriba, acompañada por ejecutivos de música de Island Records y su manager Scooter Braun. Todas las personas en la imagen vestían de negro. “Un funeral por mi música pop”, escribió la cantante en la descripción de la publicación.

La cantante de 29 años compartió más información a través de sus historias de Instagram, con uno de los ejecutivos del sello diciendo: “Toca la música que quieras, cuando quieras. Rompe las reglas”. Demi rápidamente gritó de emoción ante la noticia y compartió unos fragmentos de una nueva canción de rock.

“Yeah you’re pushing me to the edge/ Prod me, lie to me, ungodly things have been sent/ Here are your tickets to the freak show baby, sci-fi, watch the freak go crazy,”, canta la exestrella de Disney Channel sobre un pesado rasgueo de guitarra, antes de que llegue un coro de alta energía.

Estas publicaciones darían a entender que Demi Lovato se está despidiendo de su etapa como cantante pop para darle paso a un estilo musical más pesado, muy característico del rock, el grunge y el punk. Estos géneros musicales combinan muy bien con el nuevo estilo que la cantante ha adoptado durante las últimas semanas.

La reacción de sus fans

A propósito de la publicación en la que deja ver su regreso a la música rock, varios de los seguidores de Demi Lovato se manifestaron en la sección de comentarios, con gran parte de ellos haciéndole saber lo mucho que se alegran por esta transición musical.

“Rockvato está de vuelta”, “Es oficial: una nueva etapa para Demi Lovato se acerca” y “Gracias 2022 por sorprendernos de esta manera. Qué momento para estar vivos” fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de la cantante.

Nueva música, nueva Demi

A pesar que apenas el jueves pasado anunció el nuevo estilo musical que abordará, varios de sus fanáticos ya veían venir una gran transición de parte de la cantante debido a que a principios de enero “limpió” su perfil de Instagram y comenzó a publicar nuevamente con una foto de su nuevo corte estilo buzzcut.

Poco después, también mostró un gran tatuaje de una araña en el costado de su cabeza que mantuvo intrigados a sus fanáticos sobre su nuevo look

Antes de los cambios de apariencia y de eliminar las fotos de su perfil de Instagram, el portal Page Six dio la noticia de que Lovato había completado silenciosamente otro período de rehabilitación en diciembre, tres años después de su casi fatal sobredosis.

Lovato regresó a casa de una instalación de Utah y estaba “bien”, según comentó una fuente a principios de este mes. El informante no especificó por qué buscaron tratamiento, pero la cantante le dijo previamente a los fanáticos que estar sobria al estilo California ya no funcionaba para ella.

