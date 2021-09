Demi Lovato intenta hacer contacto con extraterrestres

La ex chica Disney, Demi Lovato, protagoniza la serie de cuatro partes Unidentified donde se unen a su hermana Dallas y al escéptico BFF Matthew Scott Montgomery. Juntos se sumergen en un viaje al desierto para tratar de hacer contacto con los no identificados. El programa comienza a transmitirse en Peacock el 30 de septiembre para escuchar las historias de otras personas.

“Tuve esta loca experiencia que me sucedió en Joshua Tree”, explica Demi en el tráiler. “Era esta luz brillante y se movía de estas maneras extrañas que un avión no se movería. Mi objetivo es averiguar qué pasó realmente”. El tráiler muestra al trío explorando campos por la noche, y Demi dice que su misión es “investigar lo inexplicable y no identificado”.

En un momento dado, el grupo está asombrado mientras se unen a expertos y ven imágenes del cielo oscuro. A lo largo de la serie, la estrella de Camp Rock se reúne con científicos y presuntos abducidos alienígenas, además de realizar “experimentos OVNI”. Como muchos, la nominada al Grammy cree que los extraterrestres no son peligrosos; en cambio, en realidad están alrededor para ayudar a evitar que el planeta tierra se desmorone.

Demi Lovato reflexiona sobre la existencia de los extraterrestres

“¿Qué pasa si ya están aquí esperando que nos comuniquemos?”, analiza Demi. El año pasado, Lovato asomó indicios del proyecto con una publicación en Instagram: “En los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca he conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a pies de distancia de mí”.

“Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero NOSOTROS podemos cambiar eso juntos”. Lovato agregó: “Si consiguiéramos que el 1% de la población meditara y hiciera contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos destruyendo nuestro planeta”.